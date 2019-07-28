Есть первая победа «Уфы». Евсеев может выдохнуть

Внутренний кризис в команде отразился на старте сезона, но, похоже, они выберутся

«Уфа» Вадима Евсеева выглядит пока самой неоднозначной командой на старте сезона РПЛ. С одной стороны, уфимцы много забивают и нагло лезут вперед даже в игре с «бронзовыми» краснодарцами. С другой — подопечные Евсеева за первые два тура забили уже 4 гола, но по-прежнему имеют «0» в графе «очки». Все это не выглядит таким уж нелогичным, если вникнуть в происходящее внутри коллектива — в какой-то момент генеральный директор «Уфы» и ее главный тренер потеряли взаимопонимание. Однако вчерашняя игра с «Крыльями» показала, что «Уфа» еще повоюет. Евсеев поработал над ошибками, проведя два разных тайма (драйвовый атакующий первый и «сушеный» второй), что позволило «горожанам» взять первые очки в сезоне. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему «Уфа» должна стать одной из самых интересных команд чемпионата.

Старт сезона мог обернуться эффектом «опущенных рук»

Поражения с одинаковым счетом 2:3 от «Урала» и «Краснодара» (второе — особенно обидное) воспринимались в Уфе неоднозначно — вроде и голы есть, и характер у команды присутствует, чтобы пытаться отыгрываться в безнадежных ситуациях, но очков ей это не прибавляет.

По игре уфимцы действительно не выглядели безнадежно. Они на равных противостояли участнику предстоящей Лиги чемпионов, почти отыгрались в игре с лидерами нынешнего чемпионата. Но, как показывает практика, именно после ряда таких матчей, когда результат определяют незначительные мелочи и не хватает «самой малости», у команды наступает психологический кризис, который может затянуться на весь сезон.

Поражения с одинаковым счетом 2:3 от «Урала» и «Краснодара» в Уфе воспринимались довольно неоднозначно. Фото vk.com/ufafc

Достаточно вспомнить недавнюю историю казанского «Рубина», когда в 2017 году в команду вернулся Курбан Бердыев. По первым играм казанцы выглядели весьма недурно. Сначала на равных сыграли с «Краснодаром» у себя дома, порой даже поджимая «быков», но уступив 1:2. Во втором туре первыми забили на заполненной «Зенит-Арене», но обидно упустили ничью в концовке матча (те же 1:2). Вскоре едва не выиграли у «Локомотива» на своем поле, ведя весь матч в счете, но остались в меньшинстве и вновь пропустили на последних минутах. С этого момента «рубиновые» как будто опустили руки, их игра больше не казалась такой «заряженной».

Именно синдром «опущенных рук» в ситуации, когда команда хочет и умеет играть и результат уже совсем близко, но никак не приходит — главная угроза для «Уфы» в первой половине чемпионата. Собственно, это и есть одна из интриг, делающих башкирскую команду одной из самых интересных: сможет ли она пройти этот период турбулентности без особых потерь.

— Ничего хорошего о прошедшем матче сказать не могу, — говорил после игры с «Краснодаром» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Тяжело что-то говорить после таких поражений. Команда сначала дала болельщикам надежду, а потом сама же ее забрала. Произошел сбой, будем работать. Приобрели бесценный опыт, который стоил нам трех очков. Если говорить об изменениях в нашей игре, то Евсеев работает над этим, меняет психологию команды. Это приносит плоды: немало забиваем, но и пропускаем довольно много.

Несмотря на подбадривающие высказывания Газизова в адрес наставника команды после игры с «Краснодаром», функционер остается недоволен тренером. Фото vk.com/ufafc

Проблемы с результатом как зеркало внутренней атмосферы в «Уфе»

Впрочем, если копнуть глубже, то проблемы с итоговым результатом в неплохих по содержанию играх вполне могут быть неким отражением того, что происходит внутри коллектива. Несмотря на подбадривающие высказывания Газизова в адрес наставника команды после игры с «Краснодаром», функционер остается недоволен тренером. Причем прежде всего его не устраивают «человеческие» качества специалиста.

По нашей информации, поведением Евсеева и его манерой коммуницировать Газизов был недоволен еще в прошлом сезоне, когда «Уфа» так и не выбралась из зоны стыков, а на просьбы быть более открытым с прессой и коллективом главный тренер никак не реагировал (впрочем, в журналистских кругах ходят разговоры, что и у самого гендиректора сегодня не самые устойчивые позиции в клубе).

Евсеев действительно никогда не отличался повышенной приветливостью и открытостью в общении. Его интервью — большая редкость, а послематчевые пресс-конференции Вадима Валентиновича в прошлом сезоне выглядели так, словно человека насильно посадили перед врагами и заставили рассказывать им все свои секреты.

Лишь с началом нового сезона Евсеев несколько поменял манеру поведения на обязательных по регламенту РПЛ разговорах с прессой. После матча с «Краснодаром» он выдал довольно содержательный монолог (что большая редкость), апогеем которого стал вывод, что итог игры предопределили стоимость и, соответственно, класс игроков команд, который оказались не в пользу «Уфы». И вряд ли это кивание на разницу в бюджетах делает честь Евсееву в глазах и болельщиков, и руководства.

«Исполнители, мастера у соперника были лучше. Если у нас в рублевом, то у них — в валютном эквиваленте игроки. Поэтому ударил — гол, ударил — гол. Другой вопрос, что мы позволили им делать на поле», — так рассуждал тогда Евсеев.

Беленов второй домашний матч подряд не берет дальние удары и, кроме того, уже отметился ненужными предупреждениями за дисциплину. Фото kc-camapa.ru

Вопросы к Беленову

В домашней игре с «Крылышками» по одному из лидеров недосчитались обе команды. В Уфу не поехал новоиспеченный капитан самарцев Тарас Бурлак, а у хозяев из-за микротравмы остался на скамейке защитник Боян Йокич.

И если в первые 20 минут игра вышла в лучших традициях рядовых матчей РПЛ — мало остроты, много сумбура и игры середине поля, то обмен команд двумя шедевральными голами серьезно взбодрили атмосферу на «Нефтянике». Даниил Фомин умело завершил головой навес от лицевой, но уже через пару минут самарцы сотворили свой шедевр, тем самым обострив еще одну проглядывавшую в первых турах проблему — гол Срджана Мияловича стал копией того мяча, который Александр Беленов пропустил в игре первого тура с «Краснодаром» здесь же, на «Нефтянике»: примерно то же расстояние, тот же угол и то же нежелание прыгать как следует от голкипера «Уфы».

Претензии к Беленову болельщики предъявляли уже с первых игр чемпионата и довольно справедливо называли его неуверенную игру одной из причин, по которым команда недосчиталась «своих» очков на старте сезона. Беленов второй домашний матч подряд не берет дальние удары и, кроме того, уже отметился ненужными предупреждениями за дисциплину. Впрочем, во втором тайме Александр исправился с лихвой.

Атакующий потенциал «горожан» в нынешнем сезоне серьезно подтянулся. Фото fcufa.pro

Игру «засушили» — зато победу сохранили: Евсеев учится на ошибках

Благо уже вскоре «Уфа» отличилась еще раз, и вновь головой — бил Аликин, а Полуяхтов подправил в свои ворота. Третью игру подряд уфимцы забивают по два гола в первых таймах, став одной из самых результативных команд старта сезона — наряду с «Зенитом» и «Уралом».

Что-что, а атакующий потенциал «горожан» в нынешнем сезоне серьезно подтянулся. Проведя полноценную предсезонку, экс-защитник Евсеев слепил атакующую и вариативную команду, которая, имея не слишком мастеровитых исполнителей, старается лезть на чужие ворота «с игры», а не уповать на стандарты. Уфимцы мощно наседают на даже на заведомо более сильных соперников.

Разница только в том, что на этот раз подопечные Евсеева сумели правильно распорядиться своим преимуществом в счете по ходу второй половины игры. Работа над ошибками, которую провел наставник, позволила уфимской команде удержать минимальное преимущество в счете (пусть и с огромным трудом — «Крылья Советов» плотно зажали хозяев на их половине поля).

От «вкусной» атакующей игры первого тайма «Уфе» пришлось отказаться — и тактика «выбей мяч подальше», конечно, не так радовала глаз уфимского болельщика. Но тут уже было не до футбольной романтики — Евсеев «откатил» команду назад, отдав мяч и территорию Самаре, и именно это позволило «Уфе» набрать первые три очка.

