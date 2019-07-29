Бег на месте: Казань и Чебоксары бьются за чемпионат России по легкой атлетике

2020 год может стать ключевым для подготовки и отбора лучших к Олимпиаде

На проведение предолимпийского чемпионата России по легкой атлетике в 2020-м могут претендовать два города — Чебоксары, где эти состязания прошли в этом году, и Казань, принимавшая чемпионат в 2018 году. При этом в 2000-х годах между двумя городами развернулось своеобразное «легкоатлетическое дерби», чемпионаты проводят либо в столице Чувашии (чаще всего), либо в столице Татарстана — хотя бюджет РТ только за 2018 год равен половине всех спортивных вложений Минспорта ЧР с 2014 по 2020 год. Соревнование между двумя городами за право провести чемпионат связано еще и с долгим отстранением российских легкоатлетов после допингового скандала: 2020 год может стать ключевым для подготовки и отбора лучших к Олимпиаде, куда Совет международной ассоциации легкоатлетических федераций уже допустил часть спортсменов.

«Легкоатлетическое дерби» двух городов

Казань и Чебоксары вновь стали претендентами на право быть хозяевами предолимпийского чемпионата России по легкой атлетике 2020 года. Об этом сообщил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский на заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, на котором среди прочих вопросов рассматривался проект календаря на следующий сезон.

— Могу сказать, что турнир пройдет либо в Чебоксарах, либо в Казани. Пока склоняемся к тому, чтобы местом проведения соревнований стала столица Чувашии, — заявил тренер.

Интересно, что фактически ЧМ России по легкой атлетике проводится в последнее десятилетие в двух городах, между которыми развернулось своеобразное «легкоатлетическое дерби». Так, ранее чемпионат России по легкой атлетике проводился в Казани — в 2014-м и 2018 году. Чебоксары становились хозяевами турнира в 2011, 2012, 2015, 2016 и 2019 годах (а в нулевых еще и в 2002 и 2009 годах). В прошлом году спортивные власти РФ тоже выбирали из двух городов — Казани и Чебоксар, выбор пал на Чебоксары.

«Это было бы прекрасным подарком для всего чувашского народа»

В Министерстве физкультуры и спорта Чувашии в ответ на запрос «Реального времени» разместили на своем сайте комментарий министра спорта ЧР Михаила Богаратова, заявившего, что для республики будет «большой честью принять эти зрелищные соревнования и в следующем году, тем более что в июне 2020 года мы отмечаем знаменательную дату — 100-летие со дня образования Чувашской автономии».

— Это было бы прекрасным подарком для всего чувашского народа. Как отмечают наши гости — спортсмены, тренеры и другие специалисты, у нас один из лучших легкоатлетических стадионов в стране. Работает бригада высококвалифицированных спортивных судей. Непременно мы подадим заявку на проведение в следующем году в Чебоксарах предолимпийского чемпионата России, — прокомментировал тему министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов.

С 24 по 27 июля Чебоксары принимали юбилейный, 100-й чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования проходили на центральном стадионе «Олимпийский», принимавшем в 2015 году Суперлигу командного чемпионата Европы по легкой атлетике, который был признан одним из лучших в истории проведения континентального турнира. В Минспорта ЧР отмечают, что только в последние два года в рамках подготовки тренировочных баз к чемпионату мира по футболу — 2018 на стадионе «Олимпийский» была проведена масштабная реконструкция с полной заменой не только футбольного газона, но и беговых дорожек и всех легкоатлетических секторов. Специально к 100-му чемпионату рядом с основной ареной был построен тренировочный сектор для дисциплин метания.

Теперь стадион соответствует всем международным требованиям, что косвенно подтвердил вчера и главный тренер по легкой атлетике Юрий Борзаковский: «Впечатления от чемпионата России замечательные, организован он, на мой взгляд, на самом высшем уровне».

На развитие спорта ЧР с 2014 по 2020 год потратят 7 млрд рублей

Нельзя точно сказать, насколько выгодно проведение таких мероприятий городам и регионам. Но точно известно, что проведение крупных международных мероприятий заставляет федеральный бюджет раскошелиться на инфраструктурные проекты. Отметим, что в прошлом году в столице Чувашии были завершены работы по реконструкции двух тренировочных баз к ЧМ по футболу — стадионов «Спартак» и «Олимпийский». На эти цели было выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета и 33 — из муниципального. В ходе проведенных работ были модернизированы футбольное поле, трибуны, раздевалки, конференц-зал и зал совещаний, входная группа, система видеонаблюдения, проведено благоустройство территории, реконструирована система освещения. Для обслуживания футбольного поля была закуплена необходимая техника.

Таким образом, федералам пришлось вложиться больше, а без размещения тренировочных баз на территории Чебоксар стадионы не были бы реконструированы вообще. Отвечают за проведение первенств и чемпионатов — операционные расходы — обыкновенно Федерация легкой атлетики Чувашии и Министерство физкультуры и спорта, в положениях о чемпионатах указывается, что «расходы по награждению победителей и призеров дипломами, медалями лежат на Минспорта Чувашии, остальные расходы по проведению — за счет ЧРОО «Федерация легкой атлетики Чувашской Республики».

Только в последние два года на стадионе «Олимпийский» была проведена масштабная реконструкция с полной заменой не только футбольного газона, но и беговых дорожек и всех легкоатлетических секторов. Фото gov.cap.ru

Чувашия в 2014 году на развитие спорта получила из федерального бюджета 334,5 млн рублей, в 2015 году республике выделили 433,5 млн рублей (из них 100 млн — на стадионы). Всего же в 2014—2020 гг. на развитие физкультуры и спорта в Чувашии будет направлено почти 7 млрд рублей. Из них свыше 2 млрд рублей предполагается привлечь из федерального, до 3,5 млрд рублей — из республиканского бюджета, свыше 1 млрд рублей — из внебюджетных источников. Более половины суммы (51,5%, или 3,56 млрд рублей) будет направлено на строительство и реконструкцию спортивных объектов.

Помимо прочего, чувашские власти тем самым планируют увеличить до 40% долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (с 31,7%). Ожидается, что единовременная пропускная способность чувашских спортивных сооружений достигнет 96,7 тыс. человек (в 2013 году — 94,4%), а доля занимающихся в спортивных школах составит 22,4%.

Татарстан только в 2018 году на проведение соревнований потратил 1,5 млрд — полбюджета

Казань, в свою очередь, является одним из трех городов, где чаще всего проводятся не только всероссийские, но и международные соревнования, наряду с Москвой и Сочи. За последние годы столица РТ принимала Универсиаду в 2013 году, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Напомним, что совокупный инфраструктурный бюджет только Универсиады составил 550 млн евро, а операционный — то есть затраты на время соревнований — 56,5 млн евро, в 10 раз меньше. Эксперты отмечали, что в результате инвестиций в Универсиаду проведение водного мундиаля почти не потребовало инфраструктурных затрат.

Одновременно Казань заработала спортивный престиж и определенную репутацию (прошлогодний ЧМ по легкой атлетике, например, был признан «Лучшим соревнованием на стадионе» 2018 года Всероссийской федерацией легкой атлетики). В этом году спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Крупорушников рассказал, что в Казани могут создать региональный Центр развития легкой атлетики: «Зная потенциал Казани и Татарстана, мы хотели бы, чтобы этот город снова превратился в легкоатлетическую столицу России». Впрочем, совещание по этой теме должно было пройти еще в мае — с тех пор ничего конкретного не слышно.

Всего в 2018 году в Татарстане было проведено 14 соревнований европейского и международного уровней, 15 чемпионатов и 20 первенств России, 10 Кубков России по различным видам спорта и более 800 республиканских спортивных мероприятий. Из бюджета РТ Минспорта РТ в прошлом году были выделены 3,2 млрд рублей (при изначальном плане в 1,9 млрд). Почти 1,5 млрд рублей было потрачено на проведение как раз спортивных мероприятий. На наш запрос на момент публикации материала ответов от Минспорта РТ и Федерации легкой атлетики РТ получено не было.

Всего в 2018 году в Татарстане было проведено 14 соревнований европейского и международного уровней, 15 чемпионатов и 20 первенств России, 10 Кубков России по различным видам спорта и более 800 республиканских спортивных мероприятий. Фото dspkazan.com

Почему чемпионат 2019 года важен для российской легкой атлетики

В 2015 году Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранил от участия во всех турнирах под своей эгидой Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Такое решение было принято на фоне обнародования итогов работы специальной комиссии WADA (Всемирное допинговое агентство), которая заявила, что российские спортивные власти на протяжении нескольких лет систематически нарушали антидопинговые правила. Как следствие, Россия потеряла права проведения в 2016 году Кубка мира по спортивной ходьбе (как раз в Чебоксарах) и юниорского чемпионата мира (в Казани). В результате юниорский чемпионат мира по легкой атлетике прошел в Польше (в городе Быдгощ), а чемпионат мира по спортивной борьбе — в Риме.

Сама же российская легкая атлетика продолжает страдать: в июне 2019 года Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций решил не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Вопрос об отмене дисквалификации рассмотрят лишь после завершения проверки допинг-проб, изъятых в московской лаборатории, а также официальных лиц, работающих со спортсменами: «Рабочая группа получила сообщения, что отстраненные тренеры и врачи продолжают работать. Когда два условия будут выполнены, совет сможет вновь рассмотреть вопрос восстановления ВФЛА», — заявили в организации.

С другой стороны, Олимпийский комитет России получил официальное приглашение от МОК на Олимпийские игры 2020 года, это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск IAAF к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор (прошлую Олимпиаду в Пхенчхане Россия пропустила). Если IAAF все-таки вынесет одобрение для российских спортсменов, чемпионат по легкой атлетике РФ в 2020 году окажется важным этапом для пробы сил и отбора лучших спортсменов — отсюда может быть и такой интерес к его проведению.