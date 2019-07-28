Куда пойти в Казани: фестивали крафта и еды, экспериментальная музыка и футбол

Афиша мероприятий с 29 июля по 4 августа

Фото: Максим Платонов

Казань захлестнула волна летних фестивалей: в середине недели на Кремлевской набережной, например, пройдет Kremlin FoodFest, а на «Казанской ярмарке» — V фестиваль крафтовой культуры «КазаньКрафтФест 2019». На выходных в Национальном музее покажут реконструкцию эпизодов боевых действий войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Подробнее — в афише «Реального времени».

Вечер инструментальной музыки

30 июля в парке «Черное озеро» пройдет вечер инструментальной музыки «Октава». На сцене выступят единственный гусляр Поволжья Дмитрий Львов, домристка Регина Абзалова, а также Дмитрий Крапивин и музыканты джаз-бенда бара «Соль». В программе вечера — выступление группы Djinn City, которая использует в своем творчестве собранные по татарским деревням забытые песни.

Дресс-код вечера — черно-белые цвета.

Начало — в 18.00, вход свободный.

16+

Группа Djinn City собирает по татарским деревням забытые песни и использует их в своем творчестве. Фото kzngo.ru

Матч «Рубин» — «Ахмат»



29 июля в 20:00 на Центральном стадионе Казани «Рубин» проведет первый в сезоне домашний матч с грозненским «Ахматом». После игры представители клуба встретятся с болельщиками.

А 30 июля для фанатов «Рубина» на Кремлевской набережной выступит специальный гость — рэпер Guf. Чтобы попасть на встречу, нужно быть владельцем абонемента на новый сезон, либо купить билет на матч «Рубин» — «Ахмат» и обязательно посетить его.

Вход по билетам на матч «Рубин» — «Ахмат».

18+

На джазовом фестивале выступят «К.И.М.М» и ChetMen

1 августа в рамках 13-го сезона фестиваля «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» состоятся выступления коллективов «К.И.М.М» и ChetMen.

Начало — в 19.00. Стоимость билетов — от 500 до 1 400 рублей.

12+

Тайские блины на фестивале Kremlin FoodFest



Со 2 по 4 августа на Кремлевской набережной пройдет первый фестиваль еды Kremlin FoodFest. Казанцы смогут попробовать тайские блины, крафтовые пельмени, мороженое в кокосе.

2 августа начало в 13.00, 3 августа — в 16.00, 4 августа — в 16.00. Вход свободный.

0+

На «КазаньКрафтФест 2019» ждут любителей крафтового пива

2—3 августа на территории «Казанской ярмарки» пройдет V фестиваль крафтовой культуры «КазаньКрафтФест 2019». 3 августа состоится большой концерт, хедлайнерами которого станут панк-рок-группа «Тараканы!», кантри-рэп-дуэт Заточка и казанская рок-группа «Дом Кукол».

Стоимость билетов — от 1000 до 4500 рублей, 2 августа начало в 14.:00, 3 августа — в 12.00.

18+

Межрегиональный реконструкторский фестиваль «Восток — Запад: Отечественные войны России»

3 и 4 августа участники военно-исторического движения из Татарстана и других регионов России реконструируют сражения двух отечественных войн. 3 августа рядом с Национальным музеем воспроизведут битву Отечественной войны 1812 года, 4 августа покажут реконструкцию эпизодов боевых действий Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

3 августа рядом с Национальным музеем воспроизведут битву Отечественной войны 1812 года. Фото Ильи Репина

В течение выходных в музее будут работать выставки «Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» и пройдет интерактивная лекция «Казанское ополчение».

Стоимость билетов — от 75 до 150 рублей. 3 августа начало в 12.00, 4 августа — в 12.30.

6+

Ночная конференция в Иннополисе — IT Nights

1—3 августа в Иннополисе пройдет ночная конференция IT Nights. Она соберет более 500 разработчиков, дизайнеров, devops-инженеров и дата-сайентистов.

Ночью состоятся лекции, а днем участники смогут отдохнуть на природе в формате летнего лагеря для взрослых.

1 августа начало в 18.00, 3 августа — в 15.00. Стоимость билета — от 7 500 до 10 000 рублей.

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Ночью состоятся лекции, а днем участники смогут отдохнуть на природе в формате летнего лагеря для взрослых. Фото Максима Платонова

Пространство Werk приглашает на фестиваль экспериментальной музыки TAIZOLEN



Со 2 по 4 августа в пространстве Werk пройдет фестиваль, объединяющий актуальную и экспериментальную музыку, TAIZOLEN. На фестивале выступят более 30 артистов. Также пройдет параллельная программа на набережной озера Кабан.

Стоимость билетов — 500 рублей.

18+

