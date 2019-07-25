Набережные Челны окутал смог

Сегодня в Набережных Челнах появился запах гари. Город окутал смог. Жители города считают, что смог возник из-за пожаров в Сибири.

Руководитель отдела государственного экологического надзора Прикамского управления Минэкологии РТ Рустам Гараев сообщил «Челнинским известиям», что причина смога устанавливается. Известно, что подобная ситуация и в соседних районах.



Также о смоге сообщают и в Елабуге.

Сегодня появилась информация о смоге в некоторых городах и районах Башкирии. В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прокомментировали сообщения о смоге.



«Зарегистрированные метеостанциями 25.07.19 г. атмосферные явления в виде туманов, дымок, дымной мглы связаны с установлением над территорией республики области повышенного давления. Слабые ветра до 5 м/с и нисходящие движения в погодообразующем слое атмосферы над территорией республики способствуют накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы», — говорится на сайте ведомства.