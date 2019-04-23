Эмиль Галимов: «Сезон оцениваю на «два с плюсом». А может, и на «два»

Доморощенный капитан «Нефтехимика» — об отличиях Буцаева от Назарова, особенностях «татарстанского дерби» и о том, почему сложно играть против команд Квартальнова

Эмиль Галимов в свои 26 лет перед сезоном 2018/2019 стал капитаном команды КХЛ, однако сезон этот у «Нефтехимика» (как и у самого хоккеиста) получился рваным. Как говорит сам Галимов, чехарда в команде началась со сменой формата площадки на финский, а дальше ком неудач пошел «по накатанной». В интервью «Реальному времени» Эмиль признается, что переживал весь сезон, как настоящий капитан, беря на себя часть ответственности, и рассказывает о других причинах неудач, преследовавших команду.

«У ребят были большие проблемы с адаптацией к финской площадке — мы проиграли большую часть домашних игр»

— Эмиль, как сам оцениваешь прошедший сезон — в целом и для себя лично?

— Сезон отыграли неважно — не вышли в плей-офф, так что результат трудно назвать положительным. Поэтому убрали тренера по ходу сезона — есть его вина, но и свою вину я и ребята тоже чувствуем. Я думаю, никто у нас ответственность с себя не снимает, ни руководство, ни тренеры, ни игроки. Сезон я могу оценить на «два с плюсом», а может, и на «два». В общем, неудовлетворительно.

— Предыдущий сезон получился у тебя очень удачным, а в этом ты набрал всего 15 очков и «-9» полезности. Это результат общей неудачи, или, может, ты сам сдал?

— Да, я и сам плохо сыграл. И травма была — руку и пальцы ломал. Так что были не очень хорошие моменты. Потом еще форму долго набирал. Плюс у нас еще площадку поменяли в межсезонье на финскую, и с адаптацией к новым условиям у большинства ребят почему-то возникли проблемы.

— А что все-таки произошло с Андреем Назаровым? В предыдущем сезоне у него тоже все так хорошо получалось, а в этом — провал.

— Да мы сами понять не можем. Все началось, как уже сказал, с того, что поменялась площадка. Мы сразу стали плохо играть у себя дома, проигрывать, из-за этого ком проблем начал нарастать. На выездную серию едем — все вроде нормализуется, ловим свою игру. Потом возвращаемся домой и опять все проигрываем. Вот такие качели были. От зоны плей-офф становились все дальше, и руководство решило что-то поменять.

— В чем главное отличие Вячеслава Буцаева от Назарова?

— При Назарове у нас был более открытый хоккей. Мы много бежали вперед, сами играли и смотрели, что предложит соперник. А Буцаев более консервативный тренер, схема «1—4» — вот в этом главное отличие.

Фото hcnh.ru

При Назарове у нас был более открытый хоккей. Мы много бежали вперед, сами играли и смотрели, что предложит соперник. А Буцаев более консервативный тренер, схема «1—4» — вот в этом главное отличие



«Ответственность за плохой результат съедала»

— Недавно разговаривал с твоим партнером, защитников Александром Брынцевым. Он утверждает, что главная причина неудач в сезоне связаны с тренерской и капитанской чехардой. Согласен?

— Отчасти да. Но эта чехарда была и до смены тренера. Если бы его не поменяли, было бы то же самое. Поэтому не в тренере дело. Все началось с самого начала — игроки не понимали, что с нами происходит, когда мы проигрывать начали каждую игру. В предыдущем сезоне мы выиграли 80 процентов домашних матчей, в этом — наоборот, 80 процентов проиграли. Поэтому мы и сезон, можно сказать, профукали.

— История с капитанами тоже ведь довольно странная. Приезжает новый игрок Павел Падакин и тут же заменяет тебя, травмированного, в качестве капитана. Разве это нормально, когда новичок сразу становится тем, за кем должна идти команда?

— Это все-таки тренерское решение, не могу его обсуждать. Он так видел со своей стороны.

— Расскажи, каково это — стать капитаном команды КХЛ в 26 лет. Нашивка не давила на тебя психологически?

— По идее нет, не давила, нормально себя чувствовал, был готов к этому вызову. Но просто сезон начался неудачно, и это тяжело, когда твоя команда проигрывает — нужно находить какие-то правильные слова. Тем более когда сам особо игру не показываешь, тяжело кого-то еще подбадривать, чтобы он играл хорошо. Тут ком накапливался — сначала травма у меня случилась, и так получилось, что поставили одного капитана, а потом другого. Потом я вернулся и стал ассистентом капитана — вот так началась вся эта чехарда.

А так конечно, съедает ответственность — я к этому не был готов.

— Каким образом съедает?

— Ну, когда у команды не получается, ты начинаешь себя грызть где-то — думать, что, может быть, это все потому, что тебя поставили капитаном и ты где-то не справляешься. И начинаешь подкусывать себя сильнее и сильнее, потому что психологическое давление идет на тебя.

Это ведь дополнительная ответственность за результат. Тем более это родной город, клуб, который тебя воспитал, и хочется, чтобы с тобой в роли капитана он вышел в плей-офф и хорошо отыграл сезон.

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Когда у команды не получается, ты начинаешь себя грызть где-то — думать, что, может быть, это все потому, что тебя поставили капитаном и ты где-то не справляешься



«Если бы мы сыграли на уровне наших финнов, в плей-офф вышли бы точно»

— В этом сезоны ты потерял самых удобных для себя партнеров — Секстона и Ганзла. Может, просто без них сложнее стало показывать техничный хоккей?

— Да, в прошлом году мы поймали свою игру — каждый из нас знал, кто где находится. А в этом сезоне такой химии у нас в команде не было, так что приходилось каждую шайбу «выкарабкивать». Вообще, в этом году было много моментов, когда шайба просто не шла, даже в пустые ворота. У меня было с десяток стопроцентных моментов, но то клюшку неудобно поставлю, то промахнусь. Не знаю с чем это связано.

А в предыдущем сезоне просто все хорошо складывалось — где-то и задницей забивал, и удачно подставлял клюшку. Поэтому так сложилось.

— Новые финны полноценно заменили Секстона, Ганзла и других?

— Мне кажется, они сыграли очень хорошо. Тащили нас полсезона. Но и они потом подустали — не роботы же. Где-то подсели и травмы у них пошли. Но если бы мы им больше помогали, сами забивали, то и закончили бы сезон хорошо. Я думаю, если бы мы все сыграли на их уровне, то в плей-офф вышли бы точно.

«У Квартальнова «рельсовый» хоккей? Зато против него очень тяжело играть»

— Летом ты обычно тренируешься у одного и того же тренера — то в Казани, то в Ярославле. Уже решил, где будешь готовиться к следующему сезону?

— У меня пока еще идут тренировки здесь, в Нижнекамске. А летом, да, я знаю, что он приедет в Ярославль, но конкретных дат пока нет.

— Помню, ты говорил, что лучше из КХЛ убирать «Куньлунь», чем небольшие российские команды. Сейчас лига думает над привлечением в нее узбекского или французского клуба.

— Я не хочу это обсуждать после прошлого раза.

— В финале Кубка Гагарина сошлись ровно те команды, которых там ждали.

— Я болел за брата, который играет в Омске. Конечно, предсказуемость — это плохо и неинтересно. В НХЛ, конечно, намного интереснее, не знаешь, кто победит. А что с этим поделаешь? Ничего.

Но, например, в прошлом году никто же не думал, что выиграет«Ак Барс», а они взяли и победили.

— Следишь за бывшей командой — «Локомотивом»? Что, по-твоему, мешает ей преодолеть наконец второй раунд и выйти хотя бы в финал Запада?

— Не могу сказать. Для этого нужно находиться внутри команды. Но они молодцы — у них лучшая детская и юношеская школа, поэтому все впереди.

— Тебе нравится хоккей «Локомотива» при Дмитрии Квартальнове? Многие называют его «рельсовым».

— Хочу сказать, что играть против такого хоккея очень сложно, а как там сами в команде относятся к этому, я не знаю — не работал с этим тренером.

Фото hawk.ru

Я болел за брата, который играет в Омске. Конечно, предсказуемость — это плохо и неинтересно. В НХЛ, конечно, намного интереснее, не знаешь, кто победит. А что с этим поделаешь? Ничего



«Татарстанское дерби принципиально только для Нижнекамска? Старших братьев всегда приятнее обыгрывать»

— Есть мнение, что татарстанское дерби между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» существует только для Нижнекамска, которому есть что доказывать.

— Не знаю, как смотрят на это другие клубы, но самое главное, что это противостояние собирает полные трибуны, что в Нижнекамске, что в Казани. Это самое главное — играть, когда болельщики вдвойне заряжены. И когда ты выигрываешь, как в том году, кажется, пять матчей из шести — для болельщиков это все равно что выход в плей-офф. Они были счастливы.

— Имею в виду, что в Казани к «Нефтехимику» отношение дружелюбное, болельщики воспринимают «волков» как своих. Для Нижнекамска же это дерби более принципиально.

— Ну, своих старших братьев всегда приятнее обыгрывать. Есть такой момент, соглашусь. У Нижнекамска, по крайней мере, точно есть такой момент. Да и в команде у нас тоже понимают, что это дерби — игроки более заряжены.