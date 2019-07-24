Александр Сладковский: «Записи Чайковского не должны стать только нашей семейной радостью»

Маэстро и ГСО РТ записывают все симфонии Чайковского

Фото: предоставлено пресс-службой ГСО РТ

В эти дни в ГБКЗ РТ им. Салиха Сайдашева проходят записи всех концертов Чайковского. Инициатор проекта — художественный руководитель и главный дирижер татарстанского симфонического Александр Сладковский. Вместе с оркестром в записях участвуют в качестве солистов «звезды» российской музыки.

Жаркое лето — 2016

Первый прецедент, когда Александр Сладковский решился на рискованный не только для регионального, но и для многих оркестров с мировым именем проект, случился летом 2016 года. Тогда ГСО РТ и маэстро записали вместе с фирмой «Мелодия» все симфонии Дмитрия Шостаковича. Впрочем, уже даже по гамбургскому счету, ГСО РТ за последние годы прочно вошел в топ российских оркестров и перешагнул рамки оркестра регионального.

Делать записи летом 2016 года было трудно: от сильной жары нагревалась крыша концертного зала и в помещении стояла духота. Но включать кондиционеры было нельзя, даже их незаметный, казалось бы, шум, который зрительское ухо не воспринимает, отразился бы на качестве записи.

Проект оказался суперуспешным. Например, лондонское издание The Arts dick в своем рейтинге классических дисков 2018 года на первое место поставило бокс «Все симфонии Шостаковича» в исполнении ГСО РТ и Александра Сладковского.

Фирма «Мелодия» впервые в этом году обнародовала список самых продаваемых дисков. Среди них одно из главных места занимает бокс-сет «Все симфонии Шостаковича». Вот мнение об этих записях одного из английских рецензентов: «Конечно, новый цикл записей Александра Сладковского можно оценить как лучший в исполнении, лучший в интерпретации и один из лучших записанных дисков Шостаковича, доступных по всему миру, и он заслуживает высокой рекомендации».

Кроме этого, записи ГСО РТ и Александра Сладковского стали номинантами одной из самых престижных мировых музыкальных премий в области звукозаписи ICMA.

На этот раз на лейбле Sony Classical выйдут шесть номерных симфоний композитора и «Манфред». Кроме этого, три фортепианных концерта, скрипичный концерт, Вариации на тему рококо, Концертная фантазия

Теперь Sony Classical

Новый проект Александра Сладковского посвящен 180-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, которое мир будет отмечать в будущем году. На этот раз на лейбле Sony Classical выйдут шесть номерных симфоний композитора и «Манфред». Кроме этого, три фортепианных концерта, скрипичный концерт, Вариации на тему рококо, Концертная фантазия.

Запись проходит в течение двух недель в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Работа должна завершиться 27 июля, но на всякий случай маэстро взял запас еще в два дня — вдруг что-то придется «подчистить».

Как рассказал Александр Сладковский «Реальному времени», выбор солистов был его прерогативой, равно как и сама идея записать сочинения Чайковского. Продолжение создания такой аудиолетописи оркестра после успеха записи симфоний Шостаковича вполне логична. «Компания Sony Classlcal писала всех великих дирижеров, все великие оркестры. Сейчас наша запись выйдет под этим лейблом, это будет очень весомый новый контакт. Этот лейбл заинтересовался нами, и мы вступили в партнерские отношения. С таким серьезным лейблом мы еще не работали», — пояснил изданию Александр Сладковский.

Солистами же были выбраны Максим Могилевский, Борис Андрианов, Борис Березовский, Павел Милюков, Мирослав Култышев, Александр Малофеев — все они в специальном представлении не нуждаются.

По манию маэстро, сейчас, когда ГСО РТ в фантастической форме, надо делать записи, они должны остаться в истории

«У меня много проектов, хватило бы времени на все»

В течении работы над записью сочинений Чайковского Александр Сладковский сделал перерыв буквально на пару дней и улетел в Бонн. Здесь он продирижировал оркестром Российско-германской музыкальной академии, которой руководит Валерий Гергиев. Концерт был в рамках российско-немецкого форума, на котором присутствовали министры иностранных дел России и Германии.

«Я не первый год работаю с этим коллективом, у нас было полтора дня репетиций и концерт, состоящий из музыки российских и немецких композиторов. Участвовали наши певцы — лауреаты последнего конкурса им. Чайковского», — рассказал Александр Сладковский.

А поскольку Бонн — родина Бетховена, которому вот-вот исполнится 250 лет, маэстро заговорил и о записях этого великого немецкого композитора. «Я хочу записать только симфонии Бетховена», — говорит маэстро. Впрочем, в планах еще и Густав Малер, Сладковский сейчас — один из самых точных и тонких интерпретаторов этого композитора.

По мнению маэстро, сейчас, когда ГСО РТ в фантастической форме, надо делать записи, они должны остаться в истории. «Кто может за две недели записать такой цикл? А мы можем, значит надо делать пока есть силы и задор. Погода нам в этом году способствует, три года назад жара была дикая, крыша раскалялась, и в зале нечем было дышать», — говорит Сладковский.

В зале так же отключены кондиционеры, даже в фойе люди говорят шепотом. Маэстро отделывает каждую фразу, а сама запись ведется небольшими фрагментами, которые потом будут сводиться воедино.

«Эти записи не должны быть нашей тихой семейной радостью, это мировое событие, и это все должно быть очень достойно представлено за рубежом», — полагает маэстро

Сладковский полагает, что бокс-сет с записью произведений Чайковского будет готов уже в апреле будущего года, а презентация состоится в мае. Она пройдет в Москве и Петербурге, сейчас идут переговоры и с топовыми западными залами, где так же будет представлена работа ГСО РТ и маэстро Сладковского.

«Эти записи не должны быть нашей тихой семейной радостью, это мировое событие, и это все должно быть очень достойно представлено за рубежом», — полагает маэстро.

