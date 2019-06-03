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Российским турфирмам могут запретить организовывать паломнические поездки

08:37, 03.06.2019
Российским турфирмам могут запретить организовывать паломнические поездки
Фото: realnoevremya.ru

В России туристические фирмы могут лишиться возможности организовывать паломнические поездки. Соответствующий законопроект Госдума РФ приняла в первом чтении.

Инициатива предполагает переложить право осуществлять подобные поездки на религиозные организации как на возмездной, так и безвозмездной основе. Главная цель нововведения — защитить паломников от недобросовестных организаторов поездок.

«Бывало, что и мошенники организовывают поездки, а тень в итоге бросается на конфессии», — цитирует «Парламентская газета» одного из авторов законопроекта, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

Отмечается, что в документе также четко прописывается правовой статус паломника.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году Татарстану выделили 1 800 квот на хадж.

Общество
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