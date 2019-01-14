Ничего святого: духовенство заберет у турфирм бизнес на паломниках?

Организацию поездок по святым местам хотят доверить лишь религиозным организациям

Фото: Олег Тихонов

В Совете муфтиев России поддержали инициативу запретить турфирмам организовывать паломнические поездки — это право хотят передать религиозным организациям. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении. Разработчики документа заявляют, что намерены защитить граждан от мошенничества. Однако представители туротрасли убеждены — церковь просто забирает себе один из сегментов их бизнеса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Паломник в законе

Российские парламентарии одобрили в первом чтении законопроект о запрете турфирмам организовывать паломнические поездки. Этими полномочиями хотят наделить только религиозные организации.

— Прямое участие в организации паломнических поездок религиозных организаций позволит обеспечить права граждан, их безопасность, защиту от мошенничества, а также от экстремизма, — пояснил цели документа один из его разработчиков, председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

Статус паломника закрепят законодательно. К этой категории отнесут лиц, совершающих путешествие к местам религиозного почитания от 24 часов до полугода. Паломнической деятельностью будет считаться не только организация поездки, но и проживание, питание, экскурсии и прочие услуги.

— Мы выступали в Совете муфтиев и ДУМ России с призывом поддержать законопроект. Почему? Потому что только за последние два года столкнулись с ситуацией, когда несколько сот людей из-за обмана турфирм не могли уехать в хадж. У этих организаций не было квот, и они даже не имели права собирать деньги. Люди до сих пор обращаются в суды, и, к сожалению, не все получают деньги за несостоявшиеся поездки. У нас много таких обращений, в том числе из Татарстана. Паломники рассказывали, как продали последнюю скотину, чтобы накопить деньги на хадж, а в итоге не смогли поехать. Благо, что находилась возможность за счет благотворителей отправить их, — рассказал «Реальному времени» первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

«Люди любят экономить и попадаются на удочку к тем, у кого ничего святого нет»

О тяготах обманутых паломников не раз рассказывало и наше издание. Прошлым летом около 100 жителей Башкирии, заплативших немалые суммы челнинской турфирме «Хадж-фонд», не смогли выехать в паломничество. После публикации в «Реальном времени» в структурах Совета муфтиев России согласились выручить уфимских паломников. По чьей вине 400 человек не смогли поехать в хадж, рассказывал на онлайн-конферении в нашем издании и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. На вопрос читателей, почему стоимость путевок выросла пояснял:

— Порою люди начинают сравнивать, что в Таиланд съездить дешевле. Это не туристическая поездка. Цена по отношению к прошлым годам сильно не изменилась, она привязана к доллару, ведь мы ведем расчеты не в рублях. Есть определенные условия, которые выставляет Саудовская Аравия. Мы обязаны этому следовать. Были налоги из-за визы, они каждый год повышаются. Так как это пополняющий бюджет пункт для страны, — отметил муфтий.

Поэтому, по словам Аббясова, лучше, чтобы такой деятельностью занимались религиозные организации. «В этом случае люди будут знать, что за отправкой в хадж стоит мечеть, куда они ходят, или ДУМ. Будут уверены, что здесь не обманут и какой-нибудь директор турфирмы не сбежит с их деньгами. Поэтому мы считаем этот запрет правильным».



— К сожалению, там, где деньги, всегда появляются недобросовестные структуры. Они заведомо ставят цену поездки на 100—200 долларов меньше. Люди любят экономить и попадаются на удочку к тем, у кого ничего святого нет, — посетовал первый зампредседателя Совета муфтиев России.

По его оценке, за последние два года от действий мошенников пострадало около 700 паломников. С учетом стоимости поездки в хадж на уровне 200 тысяч рублей за человека можно подсчитать, что сумма ущерба составила порядка 140 млн рублей.

В туротрасли по-разному отнеслись к данной инициативе. Так, президент Ассоциации туристских агентств Рамиль Мифтахов поддержал запрет для коллег на организацию паломнических поездок. Отчасти из тех же соображений, что и у Аббясова.

— Отличное решение, потому что это специфичный продукт. Многие турагентства думают, что это достаточно просто — организовать чартер, хотя они не имеют такого права, это может только туроператор. Я сейчас говорю только про хадж, для организации религиозных поездок по России много ума не надо. По хаджу нужны приглашения, а по ним есть лимиты. Компании берутся за это дело, не понимая специфики продукта, и много людей страдают из-за этого — каждый год кто-то не вылетает. Поэтому пусть этим занимаются религиозные организации, флаг им в руки! — считает Мифтахов.

Передел рынка в пользу церкви?

Новый закон, по сути, поставит крест на бизнесе коммерческих компаний, которые специализируются на организации хаджа. В Татарстане в этой сфере работает ООО «Идель Тур», ранее известное как «Идель-хадж».

— Мы против, этот запрет серьезно ограничит право выбора у паломника. Не будет конкуренции — снизится качество обслуживания. Отправлять в хадж может и религиозная организация — это и сейчас так. ДУМ получает квоты, аккредитовывает туроператоров и контролирует. А вот как новый закон будет их контролировать? Если согласно закону о туроператорской деятельности, то ладно, но если все требования по обеспечению выведут, будет много вопросов. Все это не во благо паломников принимается. Мы, как коммерческая организация, закон нарушать, конечно, не будем, придется подстраиваться, — посетовал директор ООО «Идель Тур» Дилшат Анамов.

Неправильным это решение считает и гендиректор туристической компании Companion SP Сергей Пасечник. «С выездом в другую страну связано очень много технических нюансов, о которых знают только профессионалы. Не потому что кто-то более набожный — дело даже не в убежденности, а в знании продукта. По сути, это попытка передела рынка, непонятно, на каком основании. Якобы чтобы защитить паломников. Понятно, что какие-то религиозные организации хотят заниматься туризмом». Собеседник издания вспоминает, как 25 лет назад появились первые паломнические туры.

— Я помню, как это происходило. Люди готовы были платить любые деньги, чтобы их отправили в паломнический тур. И никто не спрашивал, какой я убежденности, может, я атеист. Никого это не интересовало. Когда Раифский монастырь отправлял своих послушников за рубеж, их больше интересовала надежность моей компании, а не мое вероисповедание. Хотя мы не занимаемся паломническими турами, но ведем индивидуальные программы. Если человек попросит отправить его на Афон, мы организуем, у нас есть опыт. Отправляли клиента, который увлекается ушу, в закрытые японские монастыри. В этом деле важнее иметь надежных партнеров и связи. Поэтому я не вижу смысла отбирать этот бизнес у турфирм, — подчеркивает Пасечник.