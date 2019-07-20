Двойной юбилей Радика Гайзатуллина

Министру финансов Республики Татарстан исполняется 55 лет

Двойной юбилей отмечает министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин. Во-первых, сегодня ему исполнилось 55 лет. Во-вторых — вот уже 20 лет Радик Рауфович работает в республиканском Минфине, 17 из которых возглавляет министерство. О некоторых фактах из жизни и трудовой биографии Радика Гайзатуллина — в материале «Реального времени».

Из простой деревенской семьи

Радик Гайзатуллин родился в Буинском районе Татарстана — в обычной семье сельских работников. Фото minfin.tatarstan.ru

Будущий министр финансов одного из самых экономически развитых регионов России родился 20 июля 1964 года в деревне Новые Тинчали, что в Буинском районе Татарстана. Родители — обычные сельчане. Мать — доярка. Она еще в детстве осталась сиротой и потому всю жизнь старалась окружить своих четверых детей той любовью и заботой, что недополучила сама. Отец — мастер на все руки: и плотник, и кузнец, к тому же увлеченный книгочей, прививший любовь к литературе и детям. А еще родители воспитали в них глубокую уверенность в том, что жить нужно достойно, честно, стремясь своим трудом приносить максимум пользы людям и Родине. И передали тягу к знаниям.

В 1985 году 21-летний Радик Гайзатуллин завершил обучение в Казанском сельскохозяйственном институте по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве», выбрав управление экономикой и финансами единственной профессией на всю свою жизнь. В самом Министерстве финансов Татарстана с гордостью рассказывают о том, что их будущий руководитель в 1985 году специально на полгода раньше своего курса защитил диплом, чтобы уйти в армию. Служил связистом.

После увольнения в запас с 1986 по 1988 годы работал главным бухгалтером колхоза «Маяк» Лаишевского района ТАССР. Затем — ведущим специалистом по контрольно-ревизионной работе Лаишевского РАПО. В том же 1988 году был приглашен на должность главного бухгалтера зверосовхоза «Бирюли», что в Высокогорском районе республики, где проработал 11 лет. Эффективность работы и высокие результаты были оценены по достоинству. В 1996 году Радик Гайзатуллин был удостоен звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

20 лет стажа в Министерстве финансов РТ

Радик Гайзатуллин: «На посту заместителя министра финансов РТ мне было поручено кураторство доходных направлений бюджета». Фото kazanfirst.ru

Именно с 1999 года начинается новый этап жизни Радика Гайзатуллина, связанный с Министерством финансов Татарстана. В возрасте 35 лет он был назначен начальником отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия РТ. Спустя год опытный экономист и управленец получил повышение и стал заместителем министра финансов.

«Мне было поручено кураторство доходных направлений бюджета. Столь ответственный пост предполагает постоянное стремление к расширению своего кругозора, но первым делом, которым я занялся на новой должности, стало формирование и совершенствование эффективности порядка работы», — вспоминал об этом этапе работы сам Радик Гайзатуллин в одном из интервью, данных республиканским СМИ в 2017 году.

В 2001 году — новое назначение: первым заместителем министра финансов. Еще год спустя, за месяц до очередного, 38-го, дня рождения, Радик Рауфович возглавил министерство, став на тот момент одним из самых молодых министров не только в Татарстане, но и в России в целом.

В 2002 году Радик Гайзатуллин был назначен министром финансов Республики Татарстан. Фото realnoevremya.ru

Возглавляя министерство в течение более чем 17 лет, на протяжении которых случалось многое: и кризисы, и накал антироссийских экономических санкций, Радик Гайзатуллин вместе со своей командой демонстрирует высочайший профессионализм, успешность управленческой деятельности и способность к стратегическому видению перспектив развития республики на годы вперед, обеспечивая эффективность реализации экономической политики Татарстана. Одним из главных достижений республики он считает сохранение темпов развития региона и всех принятых в Татарстане социальных программ: строительства, организации детского досуга, занятости и оздоровления, развития системы образования и переподготовки и многих других. В 2007 году эффективность работы Гайзатуллина признали на федеральном уровне, удостоив звания «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Сохранив тягу к знаниям и стремясь к самосовершенствованию, в 2009 году Радик Рауфович защитил научную диссертацию по теме: «Формирование государственной инвестиционной политики социально-экономического развития и ее финансовое обеспечение (на примере Республики Татарстан». В декабре того же года ему была присуждена ученая степень доктора экономических наук. Министр регулярно выступает с открытыми лекциями в ведущих вузах Татарстана. Имеет многочисленные награды.

Министр финансов РТ регулярно выступает с открытыми лекциями в ведущих вузах Татарстана. Фото kpfu.ru

«Откровенно скажу, что я доволен судьбой, которая дала возможность на высшем финансовом посту республики познакомиться и общаться со многими известными людьми, многократно расширить свой кругозор, увидеть многие страны, решать сложнейшие и интересные финансовые задачи, претворять в жизнь указания наших президентов на благо населения республики. В эти годы мы жили интересной, насыщенной жизнью, и работа приносила только радость. Думаю, это самое главное в жизни любого человека», — уверен сам Радик Гайзатуллин.

Радик Гайзатуллин неоднократно отмечен федеральными и республиканскими государственными наградами. Фото prav.tatarstan.ru

В свободное время

В свободное время, которого у руководителя такого ранга совсем немного, Радик Рауфович любит посещать театры, концерты. Сохранил привитую родителями любовь к литературе, отдавая особое предпочтение поэзии. Причем с одинаковым интересом относится к высокому слогу как татарских, так и российских, и зарубежных авторов. Очень уважает активные виды отдыха: летом — езду на велосипеде, а зимой — хоккей и бег на лыжах.

Но главной ценностью в его жизни, как и у любого человека, является семья: супруга Зульфия, дочь Лилия, зять Айрат и сын Марат, которые поддерживают Радика Гайзатуллина во всех его начинаниях.

Руслан Шигабутдинов генеральный директор АО «ТАИФ» Уважаемый Радик Рауфович! Примите наши самые теплые и искренние поздравления со знаменательной юбилейной датой — 55-летием! Вы принадлежите к числу сильных, устремленных в будущее людей, которые идут в ногу со временем и всегда ищут новые пути для развития! За долгие годы работы в финансовой сфере Вы, благодаря своим незаурядным аналитическим способностям, организаторскому таланту, широкой эрудиции, прошли все ступени карьерной лестницы — от начальника отдела до министра финансов Республики Татарстан. Возглавив министерство 17 лет назад, вы взяли курс на динамичное развитие финансовой системы республики и сегодня делаете все возможное, чтобы она приближалась к лучшим международным стандартам. Профессионал высочайшего класса, способный генерировать новые идеи и с успехом воплощать их в жизнь, порядочный человек, умеющий учитывать мнение людей, Вы завоевали репутацию авторитетного, прогрессивно мыслящего руководителя, отдающего все свои силы, знания и накопленный опыт на благо динамичного развития Татарстана, на благо родной земли. Огромный жизненный опыт и высокая работоспособность, верность принципам и обязательствам, упорство и настойчивость в достижении поставленных целей всегда позволяют Вам принимать взвешенные решения, направленные на стабильную работу финансового сектора Республики Татарстан. Под Вашим руководством деятельность Министерства финансов вот уже 17 лет нацелена на повышение эффективности использования собственности республики, прозрачность бюджетных процессов, развитие инструментов управления бюджетными инвестициями. Позвольте выразить Вам, Радик Рауфович, искреннюю благодарность за многолетний плодотворный труд, за преданность выбранной профессии, за деятельное стремление работать на благо нашей республики и страны! Уверены, что накопленный опыт успешной работы, помноженный на вашу энергию и принципиальность, позволит Вам и в дальнейшем добиваться новых блестящих успехов в Вашей работе! От всей души желаем Вам крепкого здоровья и активного долголетия, счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых блестящих идей, конструктивных решений, воплощения в жизнь всех Ваших замыслов и планов, неизменной удачи в делах! Мира, добра и благополучия Вам и Вашим близким! С уважением,

генеральный директор АО «ТАИФ»

Р.А. Шигабутдинов,

главный советник генерального директора АО «ТАИФ» А.К. Шигабутдинов

Фарид Минигулов генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Уважаемый Радик Рауфович! От имени коллектива ПАО «Казаньоргсинтез» и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! Обеспечение устойчивого роста нашей республики невозможно без тщательно продуманного плана развития экономики, грамотного формирования бюджета. Умение находить выход из сложных ситуаций, действовать гибко и целеустремленно — эти таланты снискали Вам заслуженное уважение и репутацию одного из самых авторитетных руководителей экономического блока в Татарстане. Желаю Вам новых идей и свершений, здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Азат Бикмурзин генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Уважаемый Радик Рауфович! Примите искренние и добрые поздравления со знаменательной вехой в Вашей жизни — с 55-летним юбилеем! Позвольте выразить Вам слова благодарности за многолетнюю плодотворную деятельность и мудрые решения, которые долгие годы помогали обеспечивать экономическую стабильность и благополучие ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ваше глубокое понимание экономических процессов, широчайшая эрудиция, талант руководителя и высокий уровень личной ответственности снискали Вам авторитет и уважение в политических кругах и бизнес-сообществе. Вы, как никто другой, знаете всю схему управления бюджетной системой республики. Уникальный опыт и колоссальная работоспособность позволяют Вам добиваться результатов в решении масштабных задач по формированию бюджета и поддержанию макроэкономической стабильности в Республике Татарстан. Пусть Ваша профессиональная деятельность приносит Вам истинное удовольствие и желание двигаться дальше, а каждый новый день будет наполнен радостью от новых побед и достижений! В этот знаменательный день от всей души желаю Вам доброго здоровья, семейного благополучия, энергии и сил!

Рушан Шамгунов генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Уважаемый Радик Рауфович! От имени компании «ТАИФ-НК» и от меня лично примите искренние слова поздравлений и самые наилучшие пожелания в честь Вашего 55-летия. В современных условиях, где регулярно меняется ситуация в мировой экономике, Вы прилагаете все усилия для максимального и эффективного содействия развитию экономики республики, способствуете укреплению авторитета Татарстана и повышению благосостояния его жителей. Все свои трудовые будни Вы посвятили родной республике, зарекомендовав себя как человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями, что успех зависит от правильно выбранной финансовой стратегии, грамотного планирования, распределения финансовых ресурсов и анализа эффективности расходов. Вы яркий пример того, как инициатива и трудолюбие приносят человеку успех, авторитет и заслуженное уважение. Желаю Вам здоровья, благополучия, плодотворной работы и профессиональных успехов. Пусть каждый день будет полон новыми свершениями и победами, а Ваш дом согрет теплом и любовью дорогих Вам людей!

Эдуард Галеев генеральный директор АО «ТГК-16» Уважаемый Радик Рауфович! Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Во многом благодаря Вашему профессионализму и управленческим качествам финансовая система Республики Татарстан приобрела устойчивость и получила импульс к развитию. Вашей деятельности всегда были присущи высочайший профессионализм, глубокая ответственность и преданность делу. А Ваши зрелость, мудрость и опыт служат на благо стабильного функционирования финансовой системы всей нашей республики, в том числе в условиях финансового кризиса. Желаю Вам долгих лет жизни, успехов в достижении поставленных целей, значимых профессиональных побед, оптимизма, реализации всех планов и, конечно, семейного счастья и благополучия!

Интернет-газета «Реальное время»