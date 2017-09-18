Управление Федерального казначейства по РТ
Общая информация
Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан является территориальным органом Федерального казначейства, созданным в границах Республики Татарстан, и находится в непосредственном подчинении Федерального казначейства.
Управление взаимодействует в пределах своей компетенции с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (государственными органами субъектов Российской Федерации), органами местного самоуправления (муниципальными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, Банком России и его территориальными учреждениями, иными организациями.
Руководитель - Нуриахметов Рустам Хусаинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 31
- Телефон: (843) 221-98-01
- Email: ufk11@roskazna.ru
- Сайт: www.tatarstan.roskazna.ru
Дата последнего обновления: 18.09.2017