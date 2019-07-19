«Сбитый летчик опасен вдвойне! И он вновь за штурвалом!»

Анонс 2-го тура РПЛ

Во втором туре сезона 2019/2020 большинство топ-клубов сыграют либо с записными аутсайдерами, либо с новичками РПЛ. Однако и здесь будет на что посмотреть. Самые интересные матчи футбольного уикенда — в обзоре «Реального времени».

Очередной новый «Спартак» рождается в муках



«Сбитый летчик опасен вдвойне, и он вновь за штурвалом! Ждем битву!», — примерно так обсуждали громкую вывеску к матчу «Ростов» — «Спартак», пока вчера не грянул громкий трансфер. Вингер Резиуан Мирзов перешел в стан красно-белых аккурат к этой игре. Именно нынешний тренер «Спартака» Олег Кононов поверил в Мирзова в не самый хороший для последнего футбольный период, когда «Ростов» всячески пытался «сбагрить» Резиуана куда-нибудь в аренду.

И сбагрил в тульский «Арсенал», где полузащитник дорос до уровня сборной России. Теперь ему необходимо закрепиться на новом уровне. То, что Мирзов не останется в «Арсенале», стало понятно еще после майского матча с «Динамо». Пока болельщики заряжали «Тульский!», а футболисты отвечали «Арсенал!», Мирзов стоял чуть в стороне от игроков и прощально махал фанатам рукой. Совершенно очевидно, что Ризван куплен на место Александра Ташаева, от которого «Спартак» теперь будет избавляться любой ценой.

В отличие от москвичей, ростовчане резких движений на трансферном рынке не делают. Только что они лишились Мирзова, зато на правый фланг был приглашен звезда московского «Динамо» Алексей Козлов. Именно по Козлову у болельщиков бело-голубых остаются вопросы к руководству, ведь этот игрок был одним из лучших в «Динамо» в прошлом сезоне. В лице Алексея «Ростов» получил, вероятно, самого работящего, выносливого и недооцененного крайка РПЛ. В обратном направлении проследовал Сергей Паршивлюк, но насколько хватит мотивации у экс-спартаковца играть за «Динамо»?

Прогноз «Реального времени»



«Ростов» традиционно здорово играет против «Спартака» на домашней арене. В последних 10 матчах красно-белые победили здесь лишь однажды — в далеком уже 2013 году! С учетом того, в каких муках рождается очередной новый «Спартак», ничего хорошего москвичей на юге не ждет и сейчас. «Ростов» более сыгран и гораздо тверже стоит на ногах.



Победа «Ростова» — 1:0.

Поражение в матче с «Рубином» станет для «Динамо» почти катастрофой

Открытие сезона РПЛ 2019/20 прошло при типичной для этого лета погоде. Под аккомпанемент дождя прошел весь матч «Арсенал» — «Динамо», так и не давший ответа на вопрос: какое «Динамо» настоящее — то, что агрессивно действовало в первом тайме, или же «прошлогоднее» — образца тайма второго?

Однако у Дмитрия Хохлова ответ на главный вопрос, что же происходит с его командой, похоже, имеется. На вопрос вашего корреспондента о причинах неспособности удержать победный счет наставник бело-голубых ответил с уверенностью: «Психология. Здесь нет никаких других причин. Будем психолога нанимать, хотя ребята уже взрослые, сами должны справляться». В прошлом сезоне «Динамо» не удержало победу над ЦСКА, дважды упускало преимущество над «Енисеем» и теперь в четвертый раз (!) позволило отыграться тульскому «Арсеналу».

Бело-голубые по-прежнему мучаются от нехватки центрфорварда. Рамиль Шейдаев в игре с «Арсеналом» старался максимально отрабатывать по всей ширине атаки. Он регулярно смещался на фланги, где в первом тайме весьма качественно цеплялся за мячи. Рамиль понимает: судьба в виде отсутствия в команде центрального нападающего дает ему шанс стать примой в «Динамо». И времени использовать этот шанс у него совсем немного. Матч с «Рубином» станет для Шейдаева личным моментом истины, ведь клуб уже ведет активные переговоры с форвардами европейского уровня: Клинтоном Н’Жье из «Марселя» и Анастасиосом Донисом из «Штутгарта». Ранее динамовцы были очень близки к подписанию голеадора «Лугано» Карлиньоса Жуниора, но бразилец провалил медосмотр.

«Рубин» с «Динамо» роднит масштабность летнего обновления. Казанцы за последнее время сколотили совершенно другую команду с новым тренером. Конечно, никто не ожидал, что экс-капитан «Рубина» возглавит родную команду уже в самом начале тренерской карьеры. И, судя по игре с «Локомотивом», у Романа Шаронова может получиться неплохо. В отдельных отрезках матча создавалось впечатление, что новый «Рубин» сыгрался как-то неправдоподобно быстро.

Прогноз «Реального времени»



Москвичи в первом туре выступили ниже ожиданий, а вот «Рубин» приятно удивил. Однако фактор домашних стен, красочное официальное открытие новенькой «ВТБ-Арены» и личная поддержка многих именитых гостей, включая Кевина Кураньи, способны преобразить-таки многострадальное «Динамо». Даже ничейный результат в такой ситуации для «Рубина» может стать еще одним колоссальным успехом. Синоптики, к слову, в день матча обещают солнечную погоду и комфортные +22.



Победа «Динамо» — 2:1.

Без Уэлбека, но с Чаловым. ЦСКА обязан побеждать

Порой кажется, что инфоповодов ЦСКА предоставляет меньше, чем иные клубы низших лиг — такой тихой и закрытой жизнью живут армейцы. И тут вдруг европейская пресса начала нагнетать страсти: еще до матча с «Крыльями Советов» английская Mirror написала об интересе ЦСКА к Дэнни Уэлбеку из «Арсенала». По нашей информации, «Севилья» вела переговоры с Федором Чаловым (и заодно — с Шапи Сулеймановым), но в итоге отдала предпочтение голландскому бомбардиру Люку де Йонгу. Вариант с Ла Лигой у нападающего ЦСКА отпал, но теперь вдруг на горизонте появились… «МЮ» и «Ливерпуль». Юрген Клопп якобы даже готов заплатить за Чалова 23 миллиона евро, что в голове совершенно не укладывается.

На фоне слухов о возможном уходе Федора вокруг клуба плодятся слухи о возможных новичках. Рассматривается вариант с Георге Пушкашом, но румын пока блистает исключительно в итальянской Серии В — в высшей лиге он себя не находит. Множество слухов вокруг Педро Абреу — таланта из «Флуминенсе», на которого также претендуют несколько испанских и итальянских команд.

Увы, приятные слухи быстро заслонились поражением в Самаре. Эксперты почти единодушно признали ЦСКА главным разочарованием первого тура, но теперь календарь дает армейцам шанс исправиться. В домашней встрече им предстоит сыграть с записным (на бумаге) аутсайдером «Оренбургом». Бело-синие в это межсезонье растеряли почти всех своих лидеров, включая Алексея Сутормина, перебравшегося в «Зенит». Но, несмотря на гигантские потери, «Оренбург» очень достойно смотрелся во втором тайме в Ростове и едва не вырвал ничью в почти безнадежном матче.

А вчера из лагеря оренбуржцев грянула и вовсе сенсационная новость: команда Владимира Федотова подписывает Лоренцо Шимича — надежного защитника итальянской «Сампдории», выступающего на правах аренды за «СПАЛ». Хорват особенно сверкнул в позапрошлом сезоне, когда забил 3 гола за «Эмполи». Шимич по уровню игры вполне тянет Серию А, соответственно, РПЛ должен осилить тем более. Однако дебют его в матче с ЦСКА, скорее всего, исключен. И армейцы, пока еще с Чаловым в составе, могут этим воспользоваться.

Прогноз «Реального времени»



В этом сезоне «Оренбург» почти наверняка будет сражаться за 12-е «нестыковое» место. ЦСКА будет играть дома, и он разозлен поражением в Самаре. Армейский менталитет просто не даст этой команде допустить вторую сенсацию подряд.



Победа ЦСКА — 2:0.

Календарь сложнее не придумаешь, стадион на реконструкции… Кому еще из новичков РПЛ приходилось так трудно?

Другому записному аутсайдеру — «Тамбову» также достался тяжелый старт. После выезда к чемпиону «горожане» едут в гости ко второй команде РПЛ по итогам прошлого сезона. Как и ЦСКА, «Локомотив» представляет собой раненого зверя, упустившего победу над «Рубином». Тамбовчане ввиду скромных финансовых возможностей не могут вести сколь-нибудь агрессивную трансферную политику, поэтому игроком-открытием у них может стать практически любой.

В первом туре в матче с «Зенитом» неожиданно ярко проявил себя нигериец Бенито, забивший эффектный гол. Форвард не закрепился в Узбекистане и Беларуси, зато в «Тамбове» начал получать игровое время еще в ФНЛ. Агент нападающего Дмитрий Селюк уже заявил, что Бенито талантливее «железнодорожника» Эдера, тем самым подогрев дополнительный интерес к матчу.

Еще в прошлом сезоне «Тамбов» ощущал себя домашней командой. В неповторимой семейной атмосфере стадиона «Спартак» «горожане» обыгрывали одного соперника за другим. Однако всю первую часть сезона в РПЛ им придется провести в Саранске. «Конечно, все мы надеемся, что в Тамбове появится стадион. Александр Валерьевич Никитин прикладывает к этому большие усилия, но нужно время. Есть указание, что вышедшая в Премьер-лигу команда должна играть на стадионах чемпионата мира… Мы не можем его нарушить: ни в Воронеже, ни ближе стадионы для этого не годятся», — заявил вице-президент клуба Георгий Ярцев.

Прогноз «Реального времени»



Несмотря на потерю очков в матче с «Рубином», фанаты «Локомотива» не особенно беспокоятся по поводу формы своей команды. «Железнодорожникам» в первом туре немного не повезло, и теперь они имеют отличный шанс все исправить. «Тамбов» — во многом домашняя команда, поэтому в Черкизово «горожан» едва ли ждет что-то хорошее.



Победа «Локомотива» — 3:0.