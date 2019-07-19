Amnesty International: правозащитниц в Иране заставляют отказаться от борьбы за права женщин

Все больше жительниц Ирана поднимаются на защиту своих прав. Разумеется, власти не готовы смириться с этим просто так

Женщины Ирана ведут борьбу за отмену закона об обязательном ношении хиджаба — для этого даже была организована кампания «Белые среды». Правительство Ирана не намерено расширять права своих гражданок и пытается бороться с активистками, используя бесчеловечные способы — от угроз семьям правозащитниц до пыток. Международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала материал об участи, которая в последнее время угрожает защитницам прав женщин в Иране. «Реальное время» предлагает перевод статьи о жестокости иранского правительства и смелых иранских женщинах, которые не страшатся борьбы за расширение своих прав.

В Иране власти борются с правозащитниками и намного больше с правозащитницами, которые выступают против дискриминирующего закона, согласно которому женщины в обязательном порядке должны носить чадру или платок, покрывающий лицо (хиджаб). Власти пытаются выдавить из активистов видеопризнания в их «противоправной» деятельности, и для этой цели используются все средства: заключение с лишением права на переписку и общение, длительное одиночное заключение, угрозы, которые поступают родственникам обвиняемых. Об этом сообщает Amnesty International в своем материале.



Организация выявила общую закономерность как минимум шести дел, заведенных против правозащитниц начиная с апреля 2019 года.

«Иранские власти всерьез обеспокоены набирающим популярность движением против закона об обязательном ношении хиджаба. Они используют жестокие методы, чтобы дискредитировать активистов, не дать другим гражданам присоединиться к движению и вообще внушить страх всему обществу», — говорит Филипп Лютер, директор Amnesty International по исследованиям и адвокации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В Иране власти борются с правозащитниками и намного больше с правозащитницами, которые выступают против дискриминирующего закона, согласно которому женщины в обязательном порядке должны носить чадру или платок, покрывающий лицо (хиджаб). Фото dosug.md

«Начнем с того, что эти женщины вообще не должны быть арестованы. Это просто возмутительно, что сейчас их, через пытки или другие способы жестокого обращения, заставляют сниматься в видеороликах, которые, по сути, являются государственной пропагандой, где они должны «признать» свою «вину» и отказаться от борьбы. Власти должны освободить активисток немедленно и без выставления каких-либо условий, снять все обвинения против них и воздержаться от трансляции их насильственных «признаний» в государственных СМИ», — продолжает Лютер.



Сотрудники служб разведки и безопасности, которые как раз занимаются пропагандистскими видео, заставляют правозащитниц отказаться от выступлений против ношения хиджаба, публично осудить кампанию «Белые среды» и выразить свое «сожаление» о том, что они «подверглись» воздействию контрреволюционных оппозиционных агентов за пределами страны.

Местоположение арестованных активисток часто скрывают от их семей

Самым недавним делом из этой серии оказался арест Сабы Кордафшари, 22-летней защитницы прав женщин. Саба была арестована 1 июня. Как сообщает ее мать, Рахиле Ахмади, Сабу Кордафшари держали в камере одиночного заключения следственного изолятора Возара 11 дней с даты ареста. 11 июня июня Сабу отправили в тюрьму Шахр-е Рэй. В течение всех дней одиночного заключения Саба подвергалась постоянному давлению: ее заставляли на камеру осудить кампанию «Белые среды». Следователи поставили «признание» и критику кампании условием ее освобождения, а также угрожали арестовать ее мать, если Саба не пойдет на «сотрудничество». 10 июля власти исполнили свои угрозы и арестовали Рахиле Ахмади.

2 июля власти снова отправили Сабу Кордафшари в другое место и скрывали любые новости о ней и ее местоположении от семьи заключенной. Они продолжали молчать о судьбе Сабы до 13 июля, пока ее не вернули обратно в тюрьму Шахр-е Рей, то есть Саба буквально исчезла на 12 дней. Впоследствии Саба сообщила своей семье, что ее держали в секции 2-А тюрьмы Эвин под контролем Корпуса Стражей Исламской революции и что ее снова заставляли «признаться».

Самым недавним делом из этой «серии» оказался арест Сабы Кордафшари, 22-летней защитницы прав женщин. Фото iranhr.net

Арест за интерес к судьбе арестованной дочери

Другой подобный случай: 24-летняя правозащитница Ясаман Арьяни была арестована сотрудниками правоохранительных органов 10 апреля у себя дома в Тегеране. Ее мать, Монира Арабшахи, арестовали на следующий день после того, как она попыталась узнать о том, где и как содержится ее дочь в следственном изоляторе Возара в Тегеране.

Amnesty International выяснили, что во время заключения Ясаман постоянно угрожали арестом ее младшего брата и отца, если она не покается на камеру в поддержке кампании «Белые среды». Ясаман изводили насмешками, что снаружи о ней уже давно забыли и ее дело никого не интересует.

18 апреля Ясаман Арьяни и Монира Арабшахи без всяких объяснений посадили в грузовик и отправили из следственного изолятора Возара в неизвестном направлении. Как только они вышли из грузовика, их сразу же окружили репортеры из государственной телерадиокомпании «Голос Исламской республики Иран» (ВИРИ), которые начали снимать их без согласия самих Ясаман и Мониры. Потом их отправили в комнату для «интервью» с ВИРИ, и когда женщины начали возражать журналистам, им сообщили, что у них нет другого варианта, кроме как отвечать на вопросы.

В марте 2019 года власти также вызвали к следователю Заррин Бадпа, мать Масих Алинеджад — иранской журналистки, живущей в США, и основательницы движения «Белые среды». В течение двух часов Заррин допрашивали о деятельности ее дочери, при этом записывая допрос на камеру. Amnesty International обеспокоены, что иранские власти могут в дальнейшем использовать то, что сказала Заррин под давлением, в своих пропагандистских целях.

В марте 2019 года власти вызвали к следователю Заррин Бадпа, мать Масих Алинеджад (на фото) — иранской журналистки, живущей в США основательницы движения «Белые среды». Фото bigpicture.ru

«Иранские власти могут не питать иллюзий, что их «видеопризнания», принудительно и жестоко выдавленные из правозащитниц и членов их семей, останутся незамеченными. Любые прогосударственные структуры, вовлеченные в создание и трансляцию таких материалов, нарушают права человека, совершая настоящие преступления против тех женщин и их семей», — говорит Филип Лютер.

«Даже используя жестокие способы пропаганды, власти не могут скрыть правду о том, что женщины в Иране все смелее и бесстрашнее поднимаются на защиту права выбирать, носить им или нет хиджаб. Они должны прекратить обращаться к защитникам и защитницам прав женщин как к преступникам и отменить закон, по которому женщины в Иране обязаны носить хиджаб».

Что такое «Белые среды»

Кампания против хиджабов «Белые среды» — популярная онлайн-платформа, на которой женщины, жительницы Ирана, публикуют видеоролики, как они свободно гуляют и появляются на людях без хиджаба, выступают против ношения хиджабов или выражают надежды на расширение прав женщин в Иране.

Amnesty International знает как минимум о восьми женщинах, которые сейчас находятся в заключении за свою деятельность против принуждения к ношению хиджабов и за участие в кампании «Белые среды»: это Ясаман Арьяни и ее мать Монира Арабшахи; Саба Кордафшари и ее мать Рахиле Ахмади; Можган Кешаварз; Фереште Дидани; и еще две женщины, чьи имена пока неизвестны неправительственной организации. Этих женщин обвиняют в «коррупции и проституции», «пропаганде против системы» и «сговоре для совершения преступлений против национальной безопасности».

Кампания против хиджабов «Белые среды» — популярная онлайн-платформа, на которой женщины, жительницы Ирана, публикуют видеоролики, как они свободно гуляют и появляются на людях без хиджаба, выступают против ношения хиджабов или выражают надежды на расширение прав женщин в Иране. Фото facebook.com/pg/whiteswednesdays

Согласно иранскому закону об обязательном ношении хиджаба, наказание за появление на публике с непокрытой головой включает в себя арест, тюремное заключение, порку розгами или штраф. Такое насильственное принуждение носить хиджаб нарушает сразу несколько фундаментальных прав человека: право на равенство, неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мыслей и вероисповедания. Такая практика принуждения к обязательному ношению хиджаба унижает женщин, лишая их чувства собственного достоинства и занижая самооценку.

Amnesty International



Перевела Элина Медведева