«Какие только глупости не говорят! «Нефтяная игла», например»

Нефтяной саммит РТ прошел в формате HR-акции по привлечению молодых кадров в «Татнефть»

Президент Татарстана и молодые федеральные чиновники объяснили 250 участникам I Международного нефтегазового молодежного форума, на какие глобальные вызовы в мировой нефтедобыче им предстоит отвечать в будущем. Кроме того, «випы», прибывшие в Альметьевский район на традиционный «Нефтяной саммит Республики Татарстан», рассказали, каким образом сделать добычу трудноизвлекаемой нефти прибыльной, как будет выглядеть цифровая трансформация ТЭК и какие книги они читают. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Смена жанра

Ежегодный нефтяной саммит Татарстана, собиравший прежде первых лиц «Татнефти» и «малышей» из многочисленных малых нефтяных компаний (МНК), в этом году изменил свой формат до неузнаваемости. Впервые за 18 лет летних сборов профессионалов отрасли организаторы решили совместить его с I Международным нефтегазовым молодежным форумом. И тот, похоже, начисто вытеснил деловую повестку татарстанских нефтяников.

На этот раз не было сделано ни одного доклада ни о темпах добычи нефти, ни о состоянии запасов, ни о «налоговых маневрах». На форум не приехали многие авторитетные специалисты отрасли, не было и глав российских МНК. Достаточно сказать, что нефтяной саммит проходил без главы «Нефтеконсорциума» Фаниса Валиева, который бессменно председательствовал на нем наряду с главой «Татнефти».

HR-технологии «Татнефти»

Между тем, топ-менеджмент «Татнефти» был представлен в полном составе, но внимание его было сосредоточено на студентах ведущих нефтяных вузов страны и молодых специалистах известных нефтяных компаний. Два дня назад они в составе конкурсных команд прибыли в Альметьевск для участия в I Международном нефтегазовом молодежном форуме и хакатоне «HOT-Challenge».

Конкурс был впервые объявлен «Татнефтью», и надо сказать, что интерес к нему оказался неожиданно высоким: 250 человек, 42 команды из 5 стран СНГ. Детский оздоровительный лагерь «Юность» в тихом сосновом лесу, что в 10 км от Альметьевска, был отдан в полное распоряжение участников конкурса. Последние прошли жесткий отбор — можно сказать, на конкурс приехала лучшая молодежь нефтегазовой отрасли из России, Белоруссии, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана. Одним словом, «Татнефть» позаимствовала HR-технологии у «Роснефти» и «Газпромнефти», которые тоже вербуют молодых людей подобными акциями.

Для общения с молодыми специалистами президент Татарстана Рустам Минниханов приехал в «Юность», конечно, не один, а вместе с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным и новым руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Как известно, Сорокин был назначен на эту должность в марте 2018 года назад, став победителем федерального конкурса «Лидеры России», а Радионова получила повышение в конце прошлого года, оставив пост замруководителя Ростехнадзора. Их оттенял более опытный коллега, гендиректор ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» Игорь Шпуров.

Международный статус конкурса обеспечивали один из директоров венгерской нефтяной компании MOL and SLOVNAFT Золтан Алдот и директор американской Global Business UOP LLC Мохамед Шакур. Они выступили спикерами панельной дискуссии (она же — пленарное заседание форума) «Развитие ТЭК. Глобальные вызовы, тренды и мировая повестка». Модератором ее стала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Последняя выглядела необычно: она была одета в черный костюм с белыми кроссовками на платформе. Особо внимательные журналисты разглядели и едва заметное кольцо на среднем пальце — прежде Талия Ильгизовна не была с ним замечена. Правда, кольцо было черным и, скорее, служило завершающим штрихом молодежного образа.

Звонким голосом и обаятельной улыбкой глава АИР РТ немедленно захватила внимание аудитории. Перед началом панельной дискуссии она предложила всем присутствующим принять участие в интерактивном голосовании, чтобы определить, какая из тем является самой актуальной для нефтедобычи. Предлагались 5 вариантов ответа: рациональное недропользование в условиях зрелых месторождений, трудноизвлекаемые запасы, цифровая трансформация ТЭК, цифровой нефтеперерабатывающий завод и альтернативная энергетика. По результатам голосования в топ-3 вошли «модные» темы цифровой транформации, трудоизвлекаемых запасов и альтернативной энергетики. Из этого можно было сделать вывод, что в зале собрались молодые идеалисты.

«Золотовалютные запасы могут обесцениваться, в природные ресурсы — нет»

Талия Минуллина взялась расспрашивать спикеров, как они проголосовали, но не все из них отвечали открыто. А Павел Сорокин проголосовать не смог — программа не загрузилась в его смартфон. Отвечая на вопрос, в каком направлении его министерство видит наибольшие перспективы развития, замминистра заметил, что нельзя выделить отдельное направление, а сама по себе «цифра» — это ничто. «Незачем раскручивать сферических коней в вакууме, — заявил он. — Цифровые технологии должны давать экономическую отдачу».

Лишь Рустам Минниханов прямо сказал, что голосовал за вторую позицию. «Все остальное является дополнением к ней, — объяснил президент РТ. — Золотовалютные запасы могут обесцениваться, в природные ресурсы — нет». К тому же, Минниханов согласен у авторитетом отрасли Ренатом Муслимовым, который утверждает, что нефтяных запасов в республике хватит на 200 лет. Другое дело, что доставать из недр эти ресурсы становится все труднее — 65% нефтяных запасов являются трудноизвлекаемыми. Обратной стороной является убыточность их добычи, посетовал президент. По его словам, в данном случае нужно уходить от шаблонных налоговых схем, переходить на индивидуальный расчет налогообложения. Московский гость этот момент никак не прокомментировал, хотя, будь на его месте представитель федерального Минфина, без аккуратной полемики наверняка не обошлось бы.

Как распалось СП «Татнефти» с канадцами

Развивая тему санкций против российского ТЭК, Рустам Минниханов удивил молодых нефтяников рассказом о том, как в свое время в республике пытались привлечь канадские технологии добычи битумной нефти, но из этого ничего не вышло. «У нас было огромное желание воплотить эти технологии у себя, — вспоминал он. — Они (канадцы) хотели создать с нами СП, чтобы поднять свою капитализацию за счет наших запасов, а сами никаких технологий не дали. «Татнефть» вынуждена была разорвать с ними отношения и сама разрабатывать [технологии]. Сейчас у нас больше 300 патентов».

— Какие только глупости не говорят: «нефтяная игла», например, — продолжал рассуждать глава республики. — Углеводороды — это ценнейший продукт, из которого можно развивать у себя нефтепереработку. Нефть и газ — это огромное состояние.

— Знаете, сегодня утром шел дождь, — взяла лирическую ноту Талия Минуллина. — Это не российская экономика «плачет» по сланцевой нефти? — произнесла она, повернувшись к Игорю Шпурову. Тот ответил в том духе, что вскоре от сланцевой нефти будут рыдать зарубежные инвесторы, потому что коэффициент ее извлечения драматически мал. Шпуров видит перспективу «в цифре» как инструменте гидродинамического моделирования месторождений. «В мире этого нет, — заявил он. — Тот, кто первый создаст, получит колоссальное преимущество».

Мохамед Шакур в своем обращении к молодым заговорил об экологии. «Черное золото под землей, а зеленое — на поверхности», — попросил усвоить он. По словам Шакура, сейчас в его компании больше занимаются технологиями, которые уменьшают расход воды — питьевого ресурса в мире становится все меньше.

Президент собрал плюс 10% единомышленников

После этой дискуссии Талия Минуллина снова попросила провести голосование, и зал увидел, что результаты изменились: на первое место вышла вторая позиция, за которую, напомним, голосовал президент. «Вы и здесь влияете на исход голосования», — заметила модератор. Оказалось, что силой убеждения глава Татарстана смог собрать плюс 10% голосов, но не больше.

После этого молодым людям дали возможность задать вопросы спикерам. Девушка из зала спросила: что читать? Замминистра энергетики РФ посоветовал две книги — «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд, а также любой из учебников по экономике. «У нас очень многие люди пытаются объяснить процессы в обществе теориями заговора и вмешательством инопланетян, хотя очень многие вещи объясняются цифрами и экономикой», — подчеркнул Сорокин.

Президент Татарстана признался, что читает выжимки из книг. «Так получилось, что в последнее время самый большой носитель передовых идей — это Герман Греф, и он каждую неделю присылает массу книг. Все прочесть сложно, поэтому мой помощник делает мне выжимку и я стараюсь быть в курсе, — сказал Минниханов. — Для того, чтобы читать книги, нужно много времени, но понимать, какие существуют тренды — это очень важно. Поэтому нужно найти какую-то форму, чтобы быть в курсе всех событий».

А генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов сообщил, что первой книгой по менеджменту, которая понравилась ему больше всего, был «Незнайка на Луне». «В каждом возрасте человеку на понятном для него уровне подаются одни и те же мысли и знания», — сказал он.

Луиза Игнатьева