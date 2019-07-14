Куда пойти в Казани: «Велодевичник», ARENALAND и курсинг для собак

Афиша мероприятий с 15 по 21 июля

Фото: Олег Тихонов

Множество спортивных событий ожидает казанцев на предстоящей неделе, причем основная их масса придется на субботу. Так, в этот день можно будет совершить ночной забег, прокатиться ночью же по окрестностям города на велосипеде или побоксировать на открытой тренировке. Любители загородного времяпрепровождения могут посетить яичный фестиваль, который пройдет в Пестрецах. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Шилклопер и Неселовский на «Jazz в Кремле»

18 июля в рамках фестиваля «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер» свои произведения исполнят мультиинструменталист Аркадий Шилклопер из Германии и украинский пианист, работающий в США, Вадим Неселовский.

Начало в 19:00 на территории Пушечного двора. Стоимость билетов — от 500 до 1 400 рублей.

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18 июля в рамках фестиваля «Jazz в Кремле с Ольгой Скепнер» свои произведения исполнят Аркадий Шилклопер и Вадим Неселовский. Фото jazzkazan.ru

Уличные кинопоказы продолжаются

Любители уличных кинопоказов смогут посмотреть картины под открытым небом 18 июля. На летней площадке ТЦ «Мега» покажут психологическую драму с элементами триллера «Училка». Фильм пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Вход свободный. Начало в 19:00.

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Татарстанский фильм «Инсаф» в «Манеже»

19 июля в выставочном зале «Манеж» пройдет показ татарстанского фильма «Инсаф», после которого запланирована встреча с творческой группой, снявшей картину.

По сценарию фильма подросток Инсаф выигрывает крупную сумму в лотерее, чем вызывает всеобщий переполох в округе. К герою вдруг наведываются давно забытые родственники…

Начало в 18:00, вход свободный.

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19 июля в выставочном зале «Манеж» пройдет показ татарстанского фильма «Инсаф». Фото vk.com/cinematime2017

«Ночной велофест»

В ночь с 20 на 21 июля в Казани пройдет «Ночной велофест». Колонна велосипедистов проедет по проспекту Ямашева, Сибирскому тракту, в Дербышках — по улицам Мира, Советской, Начальной, Тополевой, Липатова, Главной, Халезова и Парковой. Также маршрут пройдет по улице Николая Ершова, мосту Миллениум, проспекту Фатыха Амирхана, улицам Сибгата Хакима и Чистопольской.

Сбор участников у стадиона «Казань Арена» с 21:00 до 22:45. Велосипедисты вернутся к точке старта в 4:00 21 июля.

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Участницы «Велодевичника-2019» продемонстрируют образы

20 июля в Казани пройдет «Велодевичник-2019». В этом году темой мероприятия станет «Море, солнце, пляж». Участниц будут оценивать в номинациях: «Лучший образ Велоледи 2019», «Самый украшенный велосипед», «Самый высокий каблук участницы», «Самый креативный образ участницы», «Самая длинная юбка (платье)», «Самый романтичный образ», «Приз за лучший образ (из присутствующих парней)», «Самая короткая юбка».

Также пройдут конкурсы на быстроту езды на велосипеде, смекалку и ловкость. Велосипедистки проедут по улице Баумана и набережной Казанки, далее велопробег побывает в парке им. Горького, оттуда он двинется по мосту Миллениум до «Ривьеры». Закончится маршрут в парке «Черное озеро».

Сбор на площади у Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала в 11:00.

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Казанцы смогут побоксировать

20 июля на площади Тысячелетия в Казани пройдет акция в поддержку открытой тренировки по боксу. Принять участие в мероприятии могут как любители бокса, так и все активные и спортивные жители города.

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

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20 июля на стадионе «Казань Арена» пройдет фестиваль ARENALAND. Фото Максима Платонова

Хедлайнером ARENALAND станет Елена Темникова

20 июля на стадионе «Казань Арена» пройдет фестиваль ARENALAND. Мероприятие объединит более 30 интерактивных площадок, 50 артистов и несколько сцен. Хедлайнерами фестиваля станут популярные российские артисты: Елена Темникова, HammAli & Navai, Rauf & Faik, Jony, Зомб и другие. Кроме того, пройдут мастер-классы по различным направлениям, лекции от интернет-блогеров, на площадках можно будет присоединиться к спортивным играм.

Начало в 12:00, стоимость билетов — от 800 до 2 200 рублей.

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Яичный фестиваль в Пестрецах

20 июля в Пестрецах пройдет яичный фестиваль «Скорлупино». В программе — чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, петушиный бугурт с чемпионом мира, глобальные яичные гонки и конкурсы.

Начало в 13:00, вход свободный.

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В «Манеже» сыграют Lazy Days

20 июля в выставочном зале «Манеж» пройдет бесплатный концерт группы Lazy Days.

Начало в 18:00, вход свободный.

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20 июля на стадионе «Казань Арена» пройдет забег «Ночная Казань». Фото Максима Платонова

Казанцы совершат ночной забег

20 июля на стадионе «Казань Арена» пройдет забег «Ночная Казань». Участники пробегут дистанцию на 5 и 10 км. Для маленьких атлетов проведут отдельный забег на 600 метров.

Начало в 22:45. Участие платное, на дистанцию в 1 км можно зарегистрироваться бесплатно.

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Соревнования для собак

21 июля на берегу Казанки у РК «Ривьера», пройдут соревнования по курсингу для собак. Регистрация и госветконтроль участников откроются в 6:30. Забеги стартуют в 9:15: на короткой трассе свои способности продемонстрируют юниоры и собаки категории «мини», а на длинной трассе — собаки категорий «медиум» и «макси».

Награждение призеров пройдет в 15:00.

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