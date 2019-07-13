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Опрос предпринимателей: во сколько раз вы могли бы поднять сотрудникам зарплату

07:00, 13.07.2019 Сюжет: Бизнес-задачник «Реального времени»

Бизнесмены о денежном стимулировании персонала

Опрос предпринимателей: во сколько раз вы могли бы поднять сотрудникам зарплату Фото: 1rre.ru

На неделе в СМИ прошла информация о том, что грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей в месяц, а операторам погрузчиков — до 290 тысяч. Сообщалось, что этот более чем четырехкратный рост обусловлен трудностями с выдачей багажа в аэропорту, вызванными нехваткой рабочего персонала. Правда, позже аэропорт эту информацию опроверг. «Реальное время» решило выяснить у бизнесменов, за что и во сколько раз они могли бы одномоментно увеличить зарплаты своим сотрудникам. Ответы — в субботнем «бизнес-задачнике».

Во сколько раз и за какие заслуги вы могли бы резко поднять зарплату персоналу?

  • Рамиль Измайлов

    Рамиль Измайлов генеральный директор «ПТК-Пружинный проект»

    Лучше сразу нормально оценивать сотрудников, чем потом резко поднимать зарплаты. Получается, что сначала ты относился к персоналу «не очень», а потом, когда стало нужно, начал много платить.

    Мы регулярно пересматриваем зарплату — оцениваем, как сотрудник поднимает производительность, оцениваем его компетентность. Бывает, если человек хорошо работает, предлагаем перейти на другую должность с более высоким окладом. Мы предпочитаем выращивать своих специалистов, а не брать на хорошую зарплату людей со стороны. Но если у человека падают результаты, с такой же легкостью зарплату можем и урезать.

    Повышение оклада — это не поощрение, это результат работы сотрудников. Если нам хочется поощрить людей, мы их прилюдно поздравляем, даем премии, ежемесячно вывозим на шашлыки, отправляем на сплавы.

  • Петр Сафиуллин

    Петр Сафиуллин руководитель фабрики мебели Yaratam

    Не думаю, что есть заслуги, за которые можно поднять зарплату в пять раз. Максимум — в два раза. И просто потому что есть возможность для этого, и когда люди хорошо выполняют свои обязанности. Я пока не готов повышать зарплату, хотя очень хотел бы.

  • Ольга Павлова

    Ольга Павлова совладелец компании «Собака Павлова»

    Зарплату повышают не за былые заслуги. Рост зарплаты — это инвестиция в сотрудника. Вложение в то, что он сможет решать новые задачи. Мы очень заинтересованы в том, чтобы коллеги брали на себя все большие куски работы — поэтому повышаем зарплату в соответствии со своими ожиданиями роста. Но слишком большой порцией новых задач можно и подавиться — поэтому повышаем медленно, не больше чем на 10% за один раз. И, конечно, стараемся повышать до того, как сотрудник почувствует, что заслужил это повышение.

    Повышение-шантаж вида «или я уйду, или платите больше» мы не практикуем. Нам эффективнее нанять нового специалиста, заинтересованного в работе, чем уговаривать старую уставшую «звезду». Пока стратегия замены звезд на новичков работает изумительно: общий уровень профессионализма и ответственности команды только растет.

  • Шамиль Ибрагимов

    Шамиль Ибрагимов cовладелец продюсерской компании Ozone Pro

    Я за сдельную оплату труда: минимальный оклад плюс процент от того, сколько сотрудник заработал для предприятия. Тогда заработок человека зависит от его усилий. Условно, минимальный процент может составить 10 тысяч, а может и 50 тысяч рублей.

    Зачастую сами работники низко оценивают собственные возможности. Я бы рекомендовал сотрудникам ориентироваться на средний по рынку оклад, придерживаться его, а за перевыполнение плана просить надбавку. Все считают, что руководству виднее, какую зарплату ставить. Но нужно понимать, что директору выгоднее заплатить поменьше. В результате ухудшается качество.

  • Вячеслав Архипов

    Вячеслав Архипов управляющий технопарка «Навигатор Кампус»

    За выдающиеся заслуги мог бы повысить зарплату в 1,5 раза, но никак не в пять. Сотрудники должны что-то привнести в компанию, придумать. На мой взгляд, повышение зарплаты неизбежно, когда специалист профессионально вырос. Что касается попыток удержать сотрудника более высоким уровнем заработка, то, вероятно, так делать можно, но не нужно. Иначе это войдет в привычку.

  • Тимур Тагиров

    Тимур Тагиров основатель компании «Парадигма»

    В два раза повысил бы точно, если исключить полностью мое участие в зоне ответственности сотрудников. Каким бы умным и решительным сотрудник не был, все равно нужно контролировать его работу. И это проблема каждого руководителя. Если бы люди все делали сами, без моих указаний и в интересах компании, было бы отлично.

    Еще один возможный вариант повышения — попытка удержать ценного сотрудника. Искать и обучать нового человека более затратно, нежели увеличить зарплату ценному специалисту.

  • Камиль Вильданов

    Камиль Вильданов основатель компании Rise 24

    Мы привязываем зарплаты к статистике и прибыли компании, редко это фикс. На мой взгляд, повышать заработок сотрудникам нужно по мере возможности всегда. Либо создавать дополнительный комфорт людям в виде премий или мероприятий.

    Растет прибыль — значит, ответственных нужно награждать. Причем не только тех, кто способствует прибыли, а еще и тех, кто помогает не нести убытки. Но просто так повышать зарплату от настроения — это зло для компании.

  • Рашит Хайруллин

    Рашит Хайруллин генеральный директор «Максат-РУС»

    Наша зарплата соответствует достижениям, которые демонстрируют сотрудники. Поэтому поднимать ее я бы не стал. Всех все устраивает. Мы можем давать дополнительные премии при реализации новых проектов. Здесь в каждом случае все индивидуально.

    Что касается повышения зарплаты как попытки удержать сотрудника, то это не работает. Если человек захочет уйти, он уйдет независимо от уровня зарплаты.

  • Сирин Зарипов

    Сирин Зарипов директор юридической фирмы «Альфа»

    Я неоднократно говорил и говорю сотрудникам: зарплатного потолка нет. Это может быть и 100 тысяч, и 200, и больше. Все зависит непосредственно от вклада людей в общее дело. Имеются ввиду не только юридические навыки, но и умение развивать компанию, продажи, придумывание новых направлений. Все зависит от конкретного случая.

Алина Губайдуллина
БизнесКейс
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