Опрос предпринимателей: во сколько раз вы могли бы поднять сотрудникам зарплату

Лучше сразу нормально оценивать сотрудников, чем потом резко поднимать зарплаты. Получается, что сначала ты относился к персоналу «не очень», а потом, когда стало нужно, начал много платить.

Мы регулярно пересматриваем зарплату — оцениваем, как сотрудник поднимает производительность, оцениваем его компетентность. Бывает, если человек хорошо работает, предлагаем перейти на другую должность с более высоким окладом. Мы предпочитаем выращивать своих специалистов, а не брать на хорошую зарплату людей со стороны. Но если у человека падают результаты, с такой же легкостью зарплату можем и урезать.

Повышение оклада — это не поощрение, это результат работы сотрудников. Если нам хочется поощрить людей, мы их прилюдно поздравляем, даем премии, ежемесячно вывозим на шашлыки, отправляем на сплавы.