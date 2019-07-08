Грузчикам в Шереметьево подняли зарплату до 200 тысяч рублей в месяц

За июнь грузчики в «Шереметьево» заработали от 200 тысяч рублей. При этом операторы погрузчиков могли рассчитывать на 290 тысяч рублей.

Более чем четырехкратный рост зарплат обусловлен трудностями с выдачей багажа в аэропорту, вызванные именно нехваткой рабочего персонала.

Однако проблемы аэропорта выросшие зарплаты не решили, пишут «Ведомости». По данным газеты, гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко рассказал на совещании в Минтрансе РФ, что часть действующих сотрудников была в отпуске, а часть нашла новое место работы. В «Аэрофлоте» добавили, что наем сотрудников осложняется тем, что в аэропорту могут работать только граждане России.

Напомним, что задержки при выдаче багажа в московском аэропорту наблюдаются с начала летнего сезона. Ранее уже высказывались мнения, что основной причиной стала нехватка сотрудников. По факту задержек были возбуждены уже 38 уголовных дел.