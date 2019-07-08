Шереметьево опровергло информацию о зарплатах грузчиков в 200 тыс. рублей

В московском Шереметьево назвали недостоверной информацию СМИ о зарплате грузчиков в 200 тыс. рублей.

По словам первого замгендиректора аэропорта по производству Андрея Никулина, за последний год у грузчиков не было средней зарплаты 45 тыс. рублей, о которой писали «Ведомости».

«И не было 200 тысяч. На данный момент у нас средняя заработная плата — 82 тыс. рублей до вычета налогов. Это у того персонала, который занимается обработкой багажа, это водители, операторы-комплектовщики, грузчики», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что за июнь грузчики в Шереметьево заработали от 200 тыс. рублей. При этом операторы погрузчиков могли рассчитывать на 290 тыс. рублей. По данным «Ведомостей», более чем четырехкратный рост зарплат обусловлен трудностями с выдачей багажа в аэропорту, вызванными именно нехваткой рабочего персонала.