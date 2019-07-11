«Есть время на него посмотреть. Авось выстрелит»

Почему хоккейную сборную возглавил Алексей Кудашов и почему именно сейчас?

Подтвержденное накануне назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера сборной России, а в довесок и питерского СКА (или наоборот), прошло тихо и незаметно — незаметнее не было за всю новейшую историю российского хоккея. Все понимали, что перемены зреют, но очевидных кандидатов на эту должность не было. В итоге хирургическому вмешательству в ФХР предпочли консервативное лечение и просто заменили тренера СКА на его помощника. Более того, как выясняется, рокировка де-факто случилась задолго до ее обнародования, так что сборной на чемпионате мира в Словакии руководил уже Кудашов. Спортивная редакция «Реального времени» разбирается вместе с хоккейными экспертами Александром Кузмаком и Александром Степановым, что означает эта тренерская перестановка и будет ли новый наставник сборной самостоятельной фигурой.

Тренерская рокировка в сборной и в СКА произошла еще весной?

Не сказать что новость о смене наставника в главной команде страны стала полной неожиданностью; все-таки бронза чемпионата мира с суперзвездным составом — не совсем то, чего ожидали от Ильи Воробьева. Выступление его сборной на Евротуре тоже не впечатляло, да и у руля СКА он, можно сказать, подвел своих работодателей (которые являются и руководителями сборной). Финал Западной конференции, проигранный принципиальному сопернику — одноклубникам из Москвы, наверняка мягко говоря, расстроил Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. Наоборот, даже удивительно, что перемены в тренерском штабе сборной и СКА произошли после столь внушительной паузы.

Но еще больше удивила «негромкость» этих перестановок. Никаких обсуждений на исполкоме ФХР, никаких предварительных заявлений чиновников от хоккея о грядущих переменах. Вот так — раз, и теперь у нас новый тренер. Правда, решение о смене наставника сборной уже давно принимается не голосованием на исполкоме ФХР, как это было, например, в 2011 году, когда лишились своих постов Быков и Захаркин. Сейчас все делается проще — фактически решением одного-двух человек с влиятельными в нашем хоккее фамилиями. А по некоторой информации, решение это было принято еще по ходу Кубка Гагарина, задолго до старта чемпионата мира в Словакии. По этой же информации, Алексей Кудашов получил главенствующую роль в штабе СКА со второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ, а игроки сборной летели на ЧМ, уже прекрасно зная, кто всем заправляет и кого слушать на предматчевых раскатках.

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин сообщил «Реальному времени», что он знал о грядущем назначении еще весной, когда беседовал с представителями федерации, однако комментировать его отказался.

Зато своим мнением с нами поделился другой эксперт — Александр Кузмак, практически живший со сборной во время чемпионата мира в Братиславе и отработавший почти все игры российской команды в качестве телекомментатора.

— О том, произошла ли эта рокировка ранее, я вам информацию дать не могу, хотя бы потому, что для этого нужно было быть на скамейке, а не в комментаторской, — сказал Кузмак. — Но, судя по тому, что я видел во время игр и по телевизионной картинке, было заметно, что Алексей Кудашов активно руководит игроками, принимает решения. И было понятно, что он играет очень важную роль в тренерском штабе.

Будет ли Кудашов по-настоящему рулить сборной?



Болельщики прекрасно понимают, что такая рокировка кардинально сборную не изменит — ни подход к ее комплектации, ни результат на льду. Многим из мира хоккея известно, что рулит в национальной команде далеко не главный тренер, и в этом корень ее проблем.

Есть среди хоккейной общественности и такое мнение, что выбор Кудашова был обусловлен как раз тем, что он управляемый тренер. О том, что Алексей Николаевич всегда был человеком исполнительным, нашему изданию рассказал и экс-игрок «Ак Барса» и московского «Динамо» Александр Степанов, который несколько лет играл с ним за «бело-голубых».

— Есть мнение, что Кудашова поставили потому, что он тихий и замкнутый, стало быть, управлять им легче.

— Я бы не сказал, что Алексей замкнутый. Просто он спокойный и исполнительный. Можно сказать, что он не интриган: «дали задание — делаю». И как игрок он всегда был таким — ему дашь задание, он делает. Где-то сачковать или что-то где-то недоделать — это не про него. Леха большой профессионал, и я думаю, что у него все должно получиться, — отметил Степанов.

Александр Степанов несколько лет играл с Кудашовым за «бело-голубых». Фото twitter.com/mhkdynamo

Впрочем, Александр Кузмак, который наблюдал «кухню» национальной команды в мае, категорически опровергает теорию, что все вопросы в ней решает «глава штаба сборной России» (это официальная должность) и первый вице-президент ФХР.

— Разговоры о том, что все решает Роман Ротенберг, — это разговоры. Его решения могут быть связаны с политикой Федерации хоккея России, с развитием хоккея в нашей стране — там, наверное, он играет главенствующую роль. Что же касается подбора игроков в сборную, а тем более того, как эта сборная комплектуется, я абсолютно убежден, что здесь главное слово за главным тренером, и никакого давления с точки зрения игры сборной Роман Ротенберг не оказывает. Тем более тяжело поверить, что такая внушительная группа энхаэловцев, которая приехала в этот раз сборную, каким-то образом подчинялась ему, а не тренерскому штабу, — отметил Кузмак.

«Есть время посмотреть на Алексея. Авось выстрелит»

Все последние годы мы видим один и тот же циклический процесс: после очередной неудачи сборной на крупном турнире в ФХР подыскивают замену главному тренеру и — «повторится все как встарь»: притирка команды и тренера на Евротуре — большие ожидания от чемпионата мира — комплектация сборной игроками из-за океана — очередная неудача на ЧМ. И все заново в том же порядке.



Люди, принимающие решения в российском хоккее, делают ровно то же, что делали и год, и два, и пять лет назад, а побед на международной арене (если не брать в расчет Еврохоккейтур и лайт-Олимпиаду-2018) нет с того самого 2014 года, когда Олег Знарок брал золото ЧМ в Минске.

Кудашов получил главный пост в главной команде страны, ничего не выиграв в качестве тренера клубного. Фото vk.com/hockey_video_archive

— Не очень удачный чемпионат мира в Братиславе подтолкнул руководителей к переменам, но, видимо, делать радикальную смену тренерского штаба не захотели, поэтому провели такую рокировку, — продолжает Александр Степанов. — До Олимпиады-2022 еще есть время, поэтому они сейчас посмотрят на Алексея, как он справится. Мне кажется, это такая перестановка для того, чтобы посмотреть, проверить, «авось выстрелит» — вдруг у Алексея получится лучше, чем у Ильи [Воробьева]. А что касается «шило на мыло», то мы ведь не знаем всю кухню изнутри. Может, у Алексея лучше контакт с игроками, например.

Что известно об Алексее Кудашове?

Первое, что бросается в глаза болельщику, — это тот факт, что Кудашов получил главный пост в главной команде страны, ничего не выиграв в качестве тренера клубного. Он попробовал себя в умирающем «Атланте», попытал счастья в ярославском «Локомотиве», а дальше — перешел на относительно теплое местечко в тени главного тренера СКА. Реального шанса взять Кубок Гагарина у новоиспеченного наставника сборной не было. Ближе всего к нему Кудашов был в 2017 году, когда его «Локомотив» вчистую уступил СКА в финале Западной конференции (0-4 в серии).

— Мы с Алексеем играли очень долгое время, даже в одной тройке, — продолжает Александр Степанов. — Могу сказать, что он уже много поработал [тренером] и преимущественно в хороших командах — в том же Ярославле и в Санкт-Петербурге, он видел и знает всех ребят из сборной, которые преимущественно играют в СКА. Для него это назначение — приличная такая «подстежка», так что он точно будет весь в работе и захочет заявить о себе. Повторю, он и как игрок был очень исполнительным, надежным и всегда показывал свой уровень в хоккее до последнего. Поэтому и поиграл долго и много что выиграл в качестве игрока. Думаю, у Алексея должно получиться.

Реального шанса взять Кубок Гагарина у новоиспеченного наставника сборной не было. Ближе всего к нему Кудашов был в 2017 году, когда его «Локомотив» вчистую уступил СКА в финале Западной конференции (0-4 в серии). Фото Ярослава и Юлии Нееловых (hclokomotiv.ru)

Александр Кузмак лучше знаком с Кудашовым-тренером, нежели с Кудашовым-игроком:

— Одно могу сказать точно: исходя из интеллекта Алексея Николаевича, из его понимания хоккея, его тренерского опыта, его долгой игровой карьеры, эта кандидатура не вызывает у меня никакого отторжения. Даже скорее наоборот. Потому что для меня самое главное, чтобы тренер был умным, а в хоккейном интеллекте я этому человеку отказать никак не могу. Не говоря уже о том, что разговор о его характере, о его харизме — в том числе исходя из его работы и в «Динамо», и в «Локомотиве», и даже в ХК МВД — это сплошь положительный разговор. Так что я считаю, что эта перестановка на пользу, а не во вред. Плюс Кудашов очень амбициозен, и если человек берет на себя эту ношу, то можно пожелать ему только удачи.