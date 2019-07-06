Рустем Усманов: «Авторитарное руководство — это слабость. Буду делегировать полномочия»

«Прочные ребята из Башкирии» рассказали трудовому коллективу «Газпром трансгаз Казань», что его ждет

Фото: Максим Платонов

«Необходимости что-то менять здесь, наверное, не будет, но никто не отменял свежий взгляд», — поделился вчера своими соображениями по поводу дальнейшего функционирования компании «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. Новый шеф газотранспортной компании чествовал с 65-летием «Казаньгоргаз», стоявший у истоков газификации Казани. О том, какую кадровую политику башкирский варяг представил своему коллективу, почему Рафкат Кантюков «завис» в компании «Газпром трансгаз Казань» и будут ли газовики продолжать финансировать волейбольный клуб «Зенит-Казань» — в репортаже «Реального времени».

«Мэр очень хотел быть»

Смена вех в одной из крупнейших газотранспортных компаний «Газпрома» совпала с символической для республики датой — 65-летием ЭПУ «Казаньгоргаз». По стечению обстоятельств, буквально за несколько дней до этого (1 июля) на пост главы компании «Газпром трансгаз Казань» был назначен выходец из башкирской газотранспортной «дочки» Рустем Усманов. Напомним, что его предшественник Рафкат Кантюков, стоявший на потоках голубого топлива в Татарстане на протяжении 21 года, стал советником нового гендиректора.

Случайно или нет, но запланированные торжества по случаю юбилея «Казаньгоргаза» оказались отнюдь не такими пышными, как прежде, и прошли практически без VIP-гостей. «Конечно, к нам хотел приехать мэр Казани, но его вызвали в Москву», — уверяли журналистов помощники нового шефа. Кто приедет на поздравления от мэрии Казани, длительное время оставалось неизвестным — назывались разные фамилии, но в итоге выяснилось, что поздравить казанских газовиков приедет первый заместитель руководителя горисполкома Рустем Гафаров.

Если не придавать политического значения этому факту, то сама по себе дата достаточно знаменательная — 65 лет назад, в 1954 году, в Казань пришел газ от Минибаевского газового завода. Утром газовики торжественно открыли сквер «Первый факел» на территории комплексной эксплуатационной службы «Горки-Танкодром», а во второй половине дня провели торжественное награждение лучших.

Утром газовики торжественно открыли сквер «Первый факел» на территории комплексной эксплуатационной службы «Горки-Танкодром», а во второй половине дня провели торжественное награждение лучших

В здании ЭПУ «Казань» собрались 200 с лишним работников. Перед началом церемонии был продемонстрирован 30-минутный фильм. Из него следовало, что первым в Казани был газифицирован пороховой завод, тогдашний оплот промышленности. Первые жилые дома с газовыми горелками появились неподалеку от него — на улице Халтурина.

Рустем Усманов против авторитаризма

Рустем Усманов, похоже, еще только вживается в новую для себя роль, во всяком случае, «мести по-новому» пока не собирается. Перед торжественной церемонией он встретился с журналистами, которым изложил свои взгляды на будущее. Во-первых, Усманов сообщил, что не планирует радикально менять руководящий состав, сложившийся при Кантюкове — наоборот, намерен на него опереться.

— Что-то здесь менять, наверное, необходимости не будет. Никто не отменял свежий взгляд, и какие-то точечные настройки не исключены, но в целом система работает хорошо и надежно. Серьезных потрясений, массовых кадровых перестановок не будет, — пообещал он. Вообще, Рустем Усманов считает, что авторитарный стиль руководства свидетельствует не о силе руководителя, а о его слабости. Поэтому он готов делегировать полномочия подчиненным и будет им доверять, а «если не будет получаться, возьму в свои руки».

Но гораздо важнее для него наладить контакты с региональным руководством. «Специфика нашего предприятия — это уникальные взаимоотношения с татарстанской сильной властью. Это сильная поддержка, которую оказывает президент Татарстана. Не каждый регион может этим похвастаться», — отметил новый глава компании «Газпром трансгаз Казань».



Рустем Усманов, похоже, еще только вживается в новую для себя роль, во всяком случае, «мести по-новому» пока не собирается

О себе он рассказал, что является потомственным газовиком и гордится единственной записью в трудовой книжке: «Газпром». По просьбе корреспондента «Реального времени» Усманов высказал свою позицию по проблеме сноса жилых домов, построенных в непосредственной близости от газопроводов. Ничего особенного в ней нет: шеф татарстанской «дочки» «Газпрома» намерен опираться на решения судов. «Если будет виноват «Газпром», то выплатим компенсацию», — пообещал он. Но в будущем намерен контролировать принятие нового генплана, чтобы новых конфликтов не возникало.

Кантюков три раза просил Миллера отпустить его

Рафкат Кантюков приехал на торжество в не слишком приподнятом настроении, но непосредственное общение с людьми, особенно с ровесниками-ветеранами, чувствуется, взбодрило его. Он говорил просто, по-свойски и даже периодически пытался шутить.

— 21 год и 3 месяца, как я с вами дружу, — сказал, поднявшись на трибуну, Кантюков. — Мне сказали, что у меня трудовой стаж идет, поэтому я остался советником, буду продолжать работать и какие-то советы давать… Да, много сделано! Я всегда вам говорил и буду говорить: другого выхода нет, мы обеспечиваем людей газом, а это свет, тепло и уют.

Он напомнил, что по итогам 2018 года Татарстан транспортировал 18 млрд кубометров газа. «Это очень большая цифра. Мы вышли на третье место после Москвы и Московской области», — сообщил он.



Рафкат Кантюков говорил просто, по-свойски и даже периодически пытался шутить

«Вот приехал гендиректор Рустем Ринатович, — затронул он самый интересный вопрос. — Он всю жизнь проработал в системе «Газпрома», а в последние 12 лет был главным инженером «Газпром трансгаз Уфа». Что ему надо? Что любому руководителю надо? Как экс-гендиректор скажу: не надо перед ним лебезить! Сделай свое дело с достоинством, люби труд и получишь самую большую благодарность», — дал совет работникам Рафкат Абдулхаевич. Он сказал, что сам пришел на этот пост в 45 лет, а Усманову «уже 50». «Но он мой земляк, — напомнил Кантюков. — Кто из Башкирии приехал — прочные ребята».

Под конец выступления он объяснил коллективу, почему решил оставить должность. «Чтобы не было кривотолков, объясню, почему ушел, — сухо произнес экс-гендиректор. — Я по своей просьбе ушел. Я просился на пенсию, когда мне было еще 60 лет. Я прошел Север, в Заполярье работал, поэтому пенсия у меня наступает раньше, и я должен был уже 3 года как на пенсии быть. Потом просился на 63-летие, но Алексей Миллер попросил — нет, поработай. В прошлом году мне исполнилось 65 лет, и я снова попросил — отпустите меня под фейерверк».

Но просто так Рафкату Кантюкову уйти, как известно, на дали. «Пока есть желание работать, помогите Рустему Ринатовичу», — такой наказ, по словам экс-гендиректора, он получил от Миллера. — Тяните, говорит, заодно и волейбол (ВК «Зенит-Казань», — прим. ред.). Ну не знаю, будем думать, — засомневается как-то Кантюков по поводу последнего. — Пока тянем, будем помогать. Я думаю, все вместе мы продолжим».

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов