Опрос предпринимателей: как заработать в период сезонного спада продаж

Бизнес о том, как удерживать выручку в любое время дня и года

Фото: «Реальное время»

Редкий вид бизнеса не сталкивается с сезонным падением спроса на свою продукцию или услуги. Рост и падение продаж могут быть связаны с временем года, праздниками, сезоном отпусков. Между тем опрошенные «Реальным временем» предприниматели знают, как наладить работу в период такого затишья.

Влияет ли на выручку вашей компании сезонность? Если да, то как вы с этим справляетесь?

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Ильдар Тимербаев директор компании по доставке цветов «Ботаника» Когда спрос на продукцию падает, мы начинаем плотнее работать с постоянной клиентской базой через рассылки и телефонные звонки. Проводим акции, например делаем скидку на белые розы, и покупатели попутно заказывают розы других цветов. Вне сезона мы уменьшаем закупку, как правило, это происходит в январе, апреле. Но мы не зацикливаемся на мыслях о сезонности, работаем дальше. Если думать об этом всегда, то ничего не получится.

Иван Труфанов основатель сервиса по курьерской доставке еды и других товаров Broniboy Основное направление нашей деятельности — курьерская доставка еды из ресторанов. В этой сфере есть четко выраженная сезонность: летом количество заказов доставки падает, а зимой растет. Существенно влияет погода: в дождь всегда будет пик заказов, а в хорошую погоду — спад. Количество заказов растет в праздничные дни и несколько снижается в рабочие. И самый неприятный момент — в течение дня есть два выраженных пика — обед и ужин, в другое время заказов меньше. Мы активно работаем над тем, чтобы сделать спрос более равномерным. С одной стороны, мы наращиваем количество заказов в периоды, когда еда пользуется меньшим спросом: запустили доставку продуктов и товаров повседневного спроса из «Магнита» и других супермаркетов, дали клиентам возможность заказывать нашего курьера для перевозки документов или выполнения других поручений. С другой стороны, в случае резкого всплеска заказов мы вводим повышающие коэффициенты на доставку продуктов.

Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир» В «жирные» времена я стараюсь накопить ресурсы, отложить прибыль, чтобы пережить время спада. Я вынужден был открыть новые всесезонные бизнесы, чтобы суммарно холдинг существовал нормально. Когда компания была большая, я ее разбил на несколько маленьких, создал центр финансового учета. Таким образом получился многопрофильный холдинг, которому уже не страшна сезонность. Каждый бизнес работает в свой сезон, и они компенсируют друг друга.

Нияз Гафиятуллин директор АНОО «Международная школа Казани» На данный момент стратегически перед нами стоят другие задачи, однако мы также рассматривали вопрос сезонности, который касается школы в летнее время. Самым очевидным решением нам видится организация летнего лагеря, обучающих курсов, по сути это тематические лагеря. Второе направление — организация таких же лагерей, но за пределами республики или страны. Для общеобразовательного учреждения услуги такого рода были бы хорошим решением на время несезона. Следующим летом мы думаем предложить родителям несколько вариантов детского отдыха.

Зуфар Исмагилов директор компании «Йолдыз» (швейное производство) Сезонность бывает в любом бизнесе, но повлиять на нее практически нереально. В период низкого спроса мы хватаемся за любую работу. Если обычно выполняем заказ от 100—1000 штук, то во время спада можем и одно изделие отшить, лишь бы работа была. Бороться с сезонностью можно, но для этого нужен хороший отдел продаж, который будет отслеживать постоянных и эпизодичных клиентов. Есть заказы, которые можно отшить загодя. Например, зная, что ортопедические подушки у нас все равно будут проданы, готовили их заранее. Остальное время заполняли текущими заказами. Только оценив всю клиентскую базу и зная, что можно сшить наперед и у тебя это выгодно купят, можно планировать производство. Другого выхода я не вижу.

Дмитрий Червяков директор центра по сертификации продукции «ТестПродукт» Рынок сертификации вроде бы не должен иметь сезонности — сертификация продукции требуется в любое время года. Тем не менее есть один нюанс — импорт. Лето — это насыщенный период, когда в Россию идут и многочисленные продукты питания, и оборудование, и товары повседневного спроса. Зимой наступает затишье, которое мы нивелируем тем, что ориентируемся в это время на российских производителей, предлагая им раннюю сертификацию по выгодным ценам.

Борис Акимов генеральный директор lavkalavka Летом в ретейле всегда наблюдается падение спроса, потому что люди уезжают в отпуска и меньше посещают магазины. Такой спад можно наблюдать в крупных городах — Москве, Екатеринбурге. Бороться с этим можно, радуя тех, кто остался в городе, редкими ягодами: вишней, малиной, земляникой.

Константин Иванов совладелец бара-пивоварни BREW BARREL На наш бренд сезонность не влияет, летом и зимой выручка примерно одинаковая. Причем летом, если будет плохая погода, а потом станет жарко, то всю неделю мы получим плюс 15% к выручке. Выручка обычно падает в майские праздники, в начале сентября, когда родители заняты детьми, и в конце декабря, потому что мы не банкетные рестораны. На данный момент мы нивелируем падение выручки участием в выездной торговле. Организуем на выездных мероприятиях кейтеринг с фудтраками, своей коптильней. Это повышает выручку и даже выводит ее в плюс.