Куда пойти в Казани: JAZZ в Кремле, фестиваль воздушных змеев и праздник мороженого

Афиша мероприятий с 8 по 14 июля

Фото: Максим Платонов

Предстоящая неделя будет богата на необычные фестивали и праздники. Так, на набережной Казанки можно будет запустить в небо воздушного змея, а в парке Горького — полакомиться мороженым. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Самые счастливые семьи

8 июля в Культурном центре имени Пушкина пройдет большой семейный фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности. На празднике подведут итоги третьего ежегодного городского конкурса «Казань — город счастливых семей».

В фойе центра будет организована зона активностей для детей: мастер-классы по лепке и рукоделию, аквагрим и анимация. Здесь же организуют тематическую фотозону, благотворительную ярмарку. На сцене пройдут конкурсы на звание интеллектуальной, спортивной и творческой семьи.

В финале 12 супружеским парам, прожившим в законном браке более 25 лет, вручат медали «За любовь и верность».

Начало в 16:00.

0+

На празднике в центре имени Пушкина подведут итоги третьего ежегодного городского конкурса «Казань — город счастливых семей». Фото Артема Рябова

Лекции от историков фотографии

9 июля в Галерее современного искусства ГМИИ РТ пройдет встреча «За пределами фотографии: Inverso mundus арт-группы AES+F». Спикером выступит историк фотографии Рамина Абилова.

11 июля арт-медиатор, социальный психолог, эксперт международной ассоциации International Psycho-Educational Projects Инна Городецкая представит в галерее тему: «Мужчина и Женщина в перевернутой реальности».

Начало мероприятий в 19:00

6+

В Кремле стартуют джазовые вечера

11 июля в Казани откроется 13-й сезон фестиваля «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер». В афише фестиваля на этот раз семь концертов, участниками которых станут музыканты и коллективы из России, Германии, США. Джазовые вечера на Пушечном дворе Казанского кремля будут проходить еженедельно до 22 августа.

Стартует фестиваль выступлением американского джаз-соул-певца и гитариста Куинн Дево.

Начало в 19:00. Стоимость билетов от 500 до 1 600 рублей.

12+

На Кремлевской набережной расскажут об осознанном образе жизни

13 июля на Кремлевской набережной пройдет фестиваль Life Fest «Bio». В программе — лекции о здоровом и осознанном образе жизни, мастер-классы, групповые тренировки и занятия йогой, музыкальная и шоу-программа, тематический маркет, фудкорт. На фестивале будут работать мобильные пункты вторсырья.

Начало в 10:00. Вход свободный.

0+

Турнир по регби-7

13 и 14 июля на Центральном стадионе пройдет европейский олимпийский отборочный турнир по регби-7 среди женских команд. В столицу Татарстана приедут 12 европейских сборных.

Начало в 13:00. Вход свободный.

0+

В столицу Татарстана приедут 12 европейских сборных. Фото Максима Платонова

Этап чемпионата по кольцевым гонкам

13 и 14 июля на автодроме Kazan Ring пройдет этап чемпионата и Кубка России совместно с серией SMP Formula 4. Пилоты продолжат борьбу за комплекты наград в пяти кузовных классах СМП РСКГ и в молодежном зачете SMP Formula 4.

Зрители увидят по пять заездов. Кроме того, болельщики смогут лично пообщаться с гонщиками во время автограф-сессий и принять участие в шоу-программах команд.

Начало в 13:00, вход на мероприятие свободный.

0+

Казанцы запустят воздушных змеев

13 июля на набережной Казанки пройдет V городской фестиваль воздушных змеев «Летать легко!». Горожане и туристы смогут поучаствовать в любительских соревнованиях и мастер-классах.

На набережной будут работать более 20 бесплатных площадок для посетителей, где можно будет присоединиться к мастер-классам по созданию змеев, любительскому чемпионату самодельных воздушных змеев, игротеке.

Начало в 12:00, вход свободный.

0+

V городской фестиваль воздушных змеев «Летать легко!» пройдет на набережной Казанки. Фото Максима Платонова

Праздник мороженого в парке Горького



13 и 14 июля в парке Горького пройдет фестиваль мороженого. На площадке откроется более 20 точек с традиционными и новыми сортами мороженого в рожках, брикетах и стаканчиках. Для гостей праздника подготовлены культурная программа, дегустации, детская зона.

Начало в 11:00, вход свободный.

0+

Summer K-pop Party на «Фабрике Алафузова»

13 июля на «Фабрике Алафузова» пройдет Summer K-pop Party. В программе: танцы, летняя сцена, конкурсы, ярмарка, фудкорт.

Начало в 16:00, стоимость входа — 350 рублей.

16+

В парке Горького откроется более 20 точек с традиционными и новыми сортами мороженого. Фото Максима Платонова

Фестиваль воздушных шаров в парке «Кырлай»

14 июля в парке аттракционов «Кырлай» пройдет фестиваль воздушных шаров. В программе — шоу-программа с мастер-классами от аэродизайнеров и конкурсы.

Начало в 11:00, вход свободный.

0+