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«Взяли, когда выходила из квартиры»: подробности задержания беглой кассирши из Башкирии

11:04, 05.07.2019
«Взяли, когда выходила из квартиры»: подробности задержания беглой кассирши из Башкирии
Фото: "Реальное время", Александр Артемьев

Следствие установило местонахождение Луизы Хайруллиной, которую подозревают в краже 23 млн рублей, — вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми она скрывалась в съемной квартире в Казани. Оперативники задержали всю семью. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в настоящее время проводятся следственные действия. Местонахождение похищенных денег устанавливается.

По данным источника, оперативники задержали подозреваемую, когда она выходила из квартиры. Денег при ней и в съемном жилье не нашли. В данный момент Луизу Хайруллину с семьей оперативная группа везет в одно из подразделений МВД города Уфы.

Как стало известно нашему изданию, подозреваемая останется под арестом — такое постановление суд вынес заочно. Детей заберут родственники, которые уже приехали из Салавата. В отношении мужа Хайруллиной, Марата, решение будет принято после предварительного опроса мужчины.

В операции по задержанию подозреваемой и ее семьи участвовали сотрудники полиции Башкортостана, Татарстана, а также оперативники УФСБ по РБ.

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