Появилось видео задержания беглой кассирши из Башкирии

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Появилось видео задержания в Казани кассира банка из Башкирии Луизы Хайруллиной, которую подозревают в краже 23 млн рублей. Об этом «Реальному времени» сообщили в МВД.

Напомним, что Хайруллина на данный момент отправлена обратно в Уфу. Вместе с ней вывезли и ее семью: мужа, которому также грозит уголовная ответственность как возможному соучастнику преступления, и двух несовершеннолетних детей, которых передадут родственникам. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».