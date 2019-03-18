Фанзиля Завгарова покинет пост руководителя Республиканского центра развития традиционной культуры

Фольклорист, кандидат филологических наук Фанзиля Завгарова уходит с поста директора ГБУ «Республиканский центр развития традиционной культуры».

«Я не увидела будущего, перспективы работы в направлении сбора и развития традиционной культуры проживающих в Татарстане народов, а также изучения традиций татарского народа, их популяризации», — объяснила Завгарова свое решение.



В Минкульте РТ информацию подтвердили, отметив, что хотели бы в дальнейшем продолжить сотрудничество с Завгаровой.

Срок заключенного с Завгаровой контракта истекает 20 марта. Сейчас она находится в отпуске, передает ИА «Татар-информ».



Фанзиля Завгарова с 2002 по 2011 годы руководила Государственным центром по сбору, сохранению и изучению татарского фольклора. В 2011 году он был объединен с Республиканским научно-методическим центром по народному творчеству и культурно-просветительскому делу.