Улов гарантирован: где в Татарстане самые «клевые» места?

Во Всемирный день рыболовства «Реальное время» составило интерактивную карту рыбных мест республики

Сегодня, 27 июня, весь мир отмечает День рыболовства. Празднику уже почти четверть века, и за это время он доказал, что рыбалка перестала быть просто хобби. Увлечение сродни любым спортивным соревнованиям, рыбаки объединяются в клубы и международные организации, делятся опытом и знаниями, проводят турниры. Рыбалку разделяют на любительскую и спортивную, а Международная конфедерация рыболовства даже предлагала включить ее в программу Олимпийских игр. Настоящие фанаты рыбной ловли ради хорошего улова готовы отправиться на другой край света. К счастью, татарстанцам в этом отношении повезло — в нашем краю так много рыбы, что даже начинающие рыбаки вернутся домой не с пустыми руками — надо лишь знать места. Специально ко Всемирному дню рыболовства «Реальное время» составило интерактивную карту рыбных мест Татарстана.



Каждый год начиная с 1985-го 27 июня во всем мире отмечается День рыболовства. Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, которая прошла в июле 1984 года в Риме. Обычно в этот день устраивают соревнования по рыбной ловле. Турниры собирают все больше участников и зрителей. Куда же лучше всего отправиться на рыбалку в Татарстане?

За щукой и сомом — на Волгу, за сазаном, лещом и судачком — к Меше, советуют опытные рыболовы. «Реальное время» составило подробную карту с координатами точек «клева» по рекомендациям знатоков рыбалки.

