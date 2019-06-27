Большая проверка: Сергей Иванов начал обходить отели для «випов» и клиентских групп WorldSkills

Казанских отельеров освободили от ценовых ограничений на время мирового чемпионата по рабочим профессиям, но они сохранили прежнюю стоимость услуг

Менее двух месяцев остается до старта WorldSkills в Казани, и хозяйка турнира вовсю готовится к встрече гостей. Для размещения официальных делегаций и клиентских групп чемпионата отобрали 79 гостиниц, включая все международные сетевые отели, заявил журналистам глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. И хотя остальным участникам гостиничной индустрии также скучать не придется: Казань ожидает наплыва 100 тысяч гостей на ЧМ, все же «сливки» от бронирования мест для 16-тысячной армии участников соревнований уже сняты (до 200 млн рублей по самым скромным расценкам). В отличие от футбольного мундиаля, федеральные власти не ставят ограничений для отельеров по установлению цены за проживание в номере. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Гости WorldSkills выбрали 79 отелей Казани

Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов начал контрольный осмотр гостиниц и отелей, которые получили бронь для размещения официальных делегаций и клиентских групп международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills. В 79 гостиницах Казани разного уровня звездности, включая международные сетевые отели Ibis, Park Inn by Radisson, Courtyard by Marriott, Ramada, DoubleTree Hilton Kazan City Center, будут размещены 16 тысяч участников зарубежных делегаций. Учитывая, что в Казани по официальным данным, было построено 150 гостиниц и отелей разного уровня звездности в преддверии подготовки к международным первенствам, то получается, что заветную бронь от WorldSkills получила каждая вторая гостиница столицы. И можно не сомневаться, что первыми бронировались места не в казанских гостиницах, а в брендовых сетевых отелях по той простой причине, что те работают по всему миру и хорошо узнаваемы (заявки на бронирование от зарубежных делегаций получала и размещала «Дирекция спортивных и социальных программ Казани», — прим. ред.).

Впрочем, Сергей Иванов дипломатично заверял журналистов, что сетевые отели отнюдь не имели преимущественного спроса, а заработать на чемпионате рабочих профессий смогут все операторы отрасли независимо от статуса. «Вся гостиничная индустрия будет принимать, все будут задействованы», — многообещающее говорил он. Разница только в том, что выбранная когорта из 79 отелей будет принимать клиентские группы, а остальным придется ждать приезда вольных туристов и гостей, причем прогнозы по ожидаемому потоку строятся вполне оптимистичные. «Мы ожидаем, что на чемпионат рабочих профессий WorldSkills приедет в Казань около 70—100 тысяч туристов», — поделился он своими соображениями, порадовав сообщество отельеров.

Иванову понравилось то, что девушка на ресепшен знала не только английский язык, но и испанский. Фото tatar-inform.ru

Проверки от начальника штаба по подготовке WorldSkills

Избранные гостиницы по сложившейся еще со времен Универсиады — 2013 не могут остаться без отеческой опеки правительства РТ. Глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов начал обход с осмотра новомодной брендовой гостиницы DoubleTree Hilton Kazan City Center. Всего ему предстоит обойти 41 отель.По неофициальной информации, отели уже прошли тотальную прокурорскую проверку в марте—апреле этого года, после чего их проверяли Роспотребнадзор, МЧС и Росгвардия. На этот раз обходы инициированы вице-премьером — руководителем аппарата правительства РТ Шамилем Гафаровым, который возглавляет штаб по подготовке к WorldSkills. Остальные 37—38 отелей попали в зону ответственности казанских властей. Не исключено, что мэр Казани Ильсур Метшин также соберется посетить один из международных отелей города.



Сергей Иванов провел осмотр отеля Hilton быстро и тихо. В сопровождении генерального менеджера отеля DoubleTree Hilton Kazan City Center Альфии Миннизяновой он, войдя в холл, сначала заговорил на английском с девушкой на ресепшен, после чего прошел в лобби бар и попросил опять-таки на английском языке у бармена: что можно выпить безалкогольного (хотя гости чаще интересуются как раз другими напитками). Как выяснилось позже, Сергей Иванов лично проверял знание иностранного языка у тех, кому предстоит непосредственно общаться с зарубежными гостями. Похоже, он остался доволен молодыми людьми, которые оказались готовы к тест-проверке. Ему понравилось то, что девушка на ресепшен знала не только английский язык, но и испанский. Затем он осмотрел номерной фонд. Ему показали стандартный номер по цене 5 тысяч рублей в сутки и люксовый — за 15 тысяч рублей. Не поленился и заглянул в самые уязвимые места, например, в ванную комнату, но проверять сантехнику не стал, доверившись словам генерального менеджера, что все в исправности. Одним словом, недостатков не обнаружил, поэтому замечаний в адрес отеля Hilton не последовало. Хотя было бы странно, если бы случилось наоборот.

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«Мы начали с этой недели обходы коллективных средств размещения, которые будут задействованы для клиентских групп, — пояснил в заключение быстрой экскурсии Сергей Иванов. — Мы обращаем внимание на все зоны гостеприимства, через которые проходят гости — это холл, ресторан, номерной фонд. Важна и квалификация персонала. Поскольку событие международное, то необходимо, чтобы во всех отелях персонал мог говорить с гостями на их родном языке — английском. Наша задача — предоставить максимально высокий уровень сервиса гостям, чтобы сделать мировой чемпионат в Казани лучшим из всех предыдущих. Татарстан всегда такую планку ставит», — заявил он. По его словам, замечаний по номерному фонду и рекомендации по персоналу будут сделаны по окончании обходов. «Иногда глаз «замыливается», а взгляд со стороны помогает увидеть проблемные зоны, на которые раньше не хватало времени», — так объяснил он пользу от обходов.

«Сейчас уже нет номеров на продажу, как и в остальных отелях. Есть свободные номера на отдельные даты, но на время основного периода чемпионата WorldSkills места забронированы на 100 процентов», — заметила Миннизянова. Фото tatar-inform.ru

Цены — свободные

В преддверии подготовки к чемпионату отели освободили от проверок соблюдения установленных ценовых показателей. Они могут вывешивать любые ценники без оглядки на власти. Напомним, что за 2 года до футбольного мундиаля правительство РФ определяло максимальную стоимость номера в гостиницах 11 городов, где проходили отборочные футбольные матчи и плей-офф Кубка ФИФА 2018 года. Тогда стоимость одного номера в трехзведочных и двухзвездочных гостиницах (наиболее посещаемых) не должна была превышать 9 060 и 6 360 рублей соответственно, а самый дорогой номер в пятизвездочном отеле повышенной комфортности не мог стоить свыше 58 тысяч рублей за ночь. Роспотребнадзор вел ежедневный мониторинг цен. Теперь эти ограничения сняты, сообщили отельеры.

Смогут ли гостиницы заработать на чемпионате WorldSkills? «Да, как в любом большом мероприятии, когда в отеле 100-процентная загрузка, это прекрасный период, — рассказала генеральный менеджер отеля DoubleTree Hilton Kazan City Center Альфия Миннизянова. По ее словам, сейчас есть возможность продать все 92 номера по максимально выгодной цене и для гостя, и для отеля. «Да, мы зарабатываем деньги, но я считаю, что мы несем великую миссию — показываем город и являемся домом для туриста. У него останется впечатление от того, где он проживал», — рассуждает она.



Заданный во время чемпионата мира по футболу уровень не не изменился, утверждает она. По ее словам, время активного бронирования мест проходило год назад, а последний номер ушел 4 дня назад. «Сейчас уже нет номеров на продажу, как и в остальных отелях. Есть свободные номера на отдельные даты, но на время основного периода чемпионата WorldSkills места забронированы на 100 процентов», — заметила она. По данным сайта booking, стоимость номера уровня «стандарт» в сетевых отелях зарубежных брендов начинается от 5 тысяч рублей за сутки, класса «люкс» с балконами с видами на город — от 15 тысяч рублей. Местные гостиницы, конечно, уступают им в цене: здесь стоимость номера стартует от 2,5 тысячи. Заезд гостей ожидается 18 августа.