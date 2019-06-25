Себастиан Сенепарт: «Британским избирателям нужен кандидат, который сможет осуществить Brexit до 31 октября»

Политолог, аналитик журнала Revue Conflits о критически важном этапе выборного процесса в Англии

В начале июня премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Тереза Мэй покинула свой пост, объясняя свое решение тем, что сделала все возможное для осуществления Brexit, но не смогла добиться единого решения среди членов парламента Великобритании. После объявления об отставке появилось сразу 10 желающих сменить ее на посту. С каждым днем кандидатов становилось все меньше, а предвыборная гонка все напряженнее. После подведения итогов четвертого тура, за кресло британского премьер-министра соревнуются двое: министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, набравший 143 голоса из 313, и нынешний глава МИД Британии Джереми Хант с 54 голосами. «Реальное время» решило узнать мнение о возможных итогах выборов и дальнейшем исходе событий у эксперта — политолога, аналитика журнала Revue Conflits и собкора телеканалов «Россия 24», ТВЦ и «Звезда» Себастиана Сенепарта (Франция).

«Brexit — главный критерий, по которому делают выбор»



— Себастиан, на третьем этапе выборов Борис Джонсон набрал 143 голоса, в то время как следующий за ним кандидат набрал только 54. По вашему мнению, чем объясняется такая популярность Джонсона?

— В этом случае все связано с Brexit. Избирателям нужен кандидат, который сможет осуществить Brexit до 31 октября — и это главный критерий, по которому они делают свой выбор. Согласно опросам, Джонсон воспринимается гражданами как личность, которая действительно способна выполнить это благодаря его опыту, харизме, силе духа. Тем более, что на референдуме по

Brexit Борис был лидером движения, выступающего за Brexit.

— Но есть мнение, что не все люди, а в особенности бизнесмены, поддерживают Brexit, так как это может нанести ущерб их делам. Более того, согласно статистике Brexit может навредить британской экономике.

— И с Brexit, и без него Лондон останется одним из главных мировых финансовых и бизнес-центров. Лондону больше не придется утверждать с Брюсселем каждый шаг, и это может оказаться, так скажем, облегчением для некоторых предпринимателей, ведь Европейский союз известен своей бюрократией. Это мое личное мнение, но вернув полный суверенитет, Лондон сможет получить много преимуществ и выгод, что затруднялось под давлением Брюсселя. Они смогут воплощать любые бизнес- и промышленные проекты, не подстраиваясь под правила, которые диктует Брюссель.

Фото liga.net

Избирателям нужен кандидат, который сможет осуществить Brexit до 31 октября — и это главный критерий, по которому они делают свой выбор. Согласно опросам, Джонсон воспринимается гражданами как личность, которая действительно способна выполнить это благодаря его опыту, харизме, силе духа

— Есть ли какие-то шансы на победу у второго кандидата, Джереми Ханта? Что должно произойти, чтобы он победил на финальном этапе?

— Победа Бориса Джонсона на выборах кажется стопроцентной. Учитывая результаты голосования, разрыв между Джонсоном и Хантом слишком большой, чтобы положение дел изменилось на финальном этапе. Радикальные изменения и перестановки могут случится, если Джереми Хант резко и стремительно изменит свою позицию по Brexit. Это маловероятно, ведь поддержка Brexit — главный козырь Джонсона, и он, конечно, его не упустит.

«США и Великобритания осуществляют единый курс внешней политики»

— Давайте представим, что Борис Джонсон в итоге занял пост премьер-министра. Можно ли быть уверенными на сто процентов в успешном исходе Brexit?

— Что ж, Джонсон обещал, что Brexit произойдет до 31 октября, что бы ни случилось. Но обещания… это обещания (смеется). Особенно обещания, которые даются во время предвыборных кампаний. Можно говорить с уверенностью, что Джонсон не откажется от курса на Brexit. Но возможность того, что Джонсон смягчит позицию Великобритании по некоторым позициям (например, условия сотрудничества с Европейским союзом, выплаты Брюсселю и т. д.) есть, и она достаточно высока. Он уже смягчил свою позицию по no-deal scenario («сценарий без сделок»), поддерживаемую Дональдом Трампом. Джонсон заявил, что «сценарий без сделок» осуществится в том случае, если действительно не будет альтернативы. Поэтому дискуссии продолжаются.

— Джонсона часто сравнивают с Трампом — по манере поведения и способам принятия внешнеполитических решений. Британия, как и США — сильные игроки на международной арене, возможны ли громкие столкновения между политиками?

— Если речь идет о расхождении во взглядах на некоторые вопросы между США и Великобританией, то это совершенно нормально, поскольку два государства не обязаны соглашаться во всем и иметь схожие приоритеты даже в мелочах. Но недавние события демонстрируют, что США и Великобритания осуществляют единый курс внешней политики по самым важным вопросам. В качестве примера — военная интервенция в Афганистан, Ирак в 2003 году, Ливию, Украину, Сирию и т. д. Эти государства имеют тесные культурные, экономические и военные отношения: здесь стоит помнить, что территория Великобритании все еще является важным пунктом для вооруженных воздушных сил США, тем более что в Англии расположено несколько американских военных баз. Джонсона и Трампа также можно сравнить с точки зрения их целевых групп: они популярны среди рабочих и некоторых других социальных слоев своего общества. Таким образом Джонсон мог вдохновить своего заморского «двоюродного брата» в вопросах внутренней политики, касающейся иммиграционной политики, свободы слова и проч.

Фото moika78.ru

Трамп постоянно угрожает Ирану и нескольким другим государствам, но угрозы в «Твиттере» — это не больше, чем пафосные заявления. На деле же США крайне редко используют военные методы (при Трампе), они ищут другие пути решения проблем: кибератаки, дроны и др.

— Как могут развиваться отношения между Россией и Великобританией, если пост займет Борис Джонсон?

— Во-первых, если Джонсон выиграет (что более чем вероятно), не стоит забывать о том, что Великобритания остается ключевым членом НАТО и близким союзником США. Они продолжат ставить себя, морскую державу, которая раньше была самой крупной империей в мире, в противовес державам «на земле». Без сомнений, Великобритания не станет союзником России, и по важнейшим стратегическим вопросам Джонсон будет следовать уже намеченному курсу. Но Великобритания может стать посредником в отношениях США и России. Джонсон кажется больше прагматиком, чем идеалистом как Дональд Трамп. Трамп постоянно угрожает Ирану и нескольким другим государствам, но угрозы в «Твиттере» — это не больше, чем пафосные заявления. На деле же США крайне редко используют военные методы (при Трампе), они ищут другие пути решения проблем: кибератаки, дроны и др. В общем, победа Бориса Джонсона не решит всех существующих проблем, но хотя бы возвратит в международную политику прагматизм и завершит либеральный идеализм, который может быть опасен для международных отношений.