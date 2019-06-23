«Их нравы»: реваншистский союз Энвер-паши с Советами и «нож в спину» от бухарского эмира

Необычная судьба турецкого генерала

Казанский исследователь Булат Ногманов продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней его колонке — окончание рассказа о видном государственном деятеле Энвер-паше.

Временный союз с Советами



Ближе к концу Первой мировой войны для облегчения процедуры подписания договора о прекращении огня и под давлением англичан кабинет Талат-паши подает в отставку. Лидеры Партии единения и прогресса предусмотрительно бегут за границу, так как у себя на родине они объявлены военными преступниками, лишены всех воинских званий и наград и заочно приговорены к смертной казни. При поддержке своих немецких союзников Энвер-паша на немецкой лодке сначала направляется в Одессу, а оттуда под вымышленным именем переправляется в Берлин.

Зимой 1918—1919 годов начинаются его контакты с новообразованным советским правительством. Целью была организация вооруженной борьбы в Средней Азии против английского империализма. Здесь, как говорится, совпали интересы обеих сторон: Энвер-паша, жаждавший реванша с англичанами, готов был практический на любой союз, а большевики в свою очередь пытались использовать возможности паши для защиты своих интересов в Средней Азии и на Кавказе.

Посредником в этих контактах выступает советский политический деятель, участник международного социал-демократического и коммунистического движения, журналист и революционер Карл Радек. При его содействии была организована поездка Энвер-паши из Берлина в Москву, куда он добирается только с третьей попытки и только в 1920 году. Причиной тому послужило крушение самолета, на котором летел Энвер-паша. Стоит отметить, что это был его первый полет на аэроплане, и весьма неудачный — паша чудом выживает в этой истории. В его личном архиве даже сохранилась фотография разбитой машины.

Посредником в контактах с большевиками выступал советский политический деятель, участник международного социал-демократического и коммунистического движения, журналист и революционер Карл Радек. Фото izbrannoe.com

Поиски точек соприкосновения ислама и коммунизма

Добравшись, наконец, до Москвы, которая станет его временным домом на следующие полтора года, Энвер-паша встречается с Чичериным и Лениным. В ходе переговоров начинается поиск путей взаимодействия младотурецкого движения с Коминтерном. Приемлемой формой сотрудничества оказывается работа через Общество единства революции с исламом. В начале сентября 1920 года Энвер-паша по приглашению и рекомендации советского руководства принимает участие в 1-м съезде народов Востока в Баку, где представляет Ливию, Тунис, Алжир и Марокко.

Работа съезда, возглавляемая Зиновьевым, была направлена на обсуждение вопросов борьбы с эксплуатацией и капиталом буржуазных стран, а также соотношения ислама и коммунистического движения в странах Востока. Был даже принят документ «Проект шариата», содержащий 15 разъяснений шариатских положений, которые соответствуют коммунистической доктрине. Однако Энвер-паша, преследующий более прагматические цели, результатами съезда остался недоволен и в октябре вернулся в Берлин. Но уже в начале 1921 года он снова едет в Москву для встречи с турецкой делегацией. Энвер-паша в курсе событий, которые происходят на тот момент в Турции и отчаянно ищет возможности для возвращения на родину и участия в национально-освободительной войне, которую ведет Мустафа Кемаль со странами Антанты.

В это же время в Великом национальном собрании Турции бывшие соратники Энвер-паши по Партии единения и прогресса начинают ратовать за его возвращение в Анатолию. Более того, они начинают выступать за то, чтобы он возглавил национально-освободительную войну в Анатолии вместо Мустафы Кемаля. На этой волне Энвер-паша перебирается в Батуми, где в июле 1921 года собирает конгресс Партии единения и прогресса и через черноморские провинции, где у него остались союзники, планирует триумфально вернуться в Анатолию и возглавить борьбу против греков, которые уже вплотную подступили к реке Сакарья. Стоит отметить, что в данной ситуации советское правительство оказывает поддержку как Энвер-паше, так и Мустафе Кемалю, надеясь в будущем противопоставить одного другому.

Турецкие военнопленные во время сражения при Сакарье. Фото wikipedia.org

Объединил басмачей против Красной Армии

Однако все меняется после рокового как для греков, так и для Энвер-паши сражения при Сакарье. Победа Мустафы Кемаля, который приказывает своим солдатам «не воевать, а умереть», ставит крест на планах продвижения греков вглубь Турции, а также лишает смысла планы по возвращению Энвер-паши. Советское правительство делает окончательную ставку на победителя, то есть на Ататюрка, а отношения с опальным пашой начинают заметно охлаждаться. Ему предлагают использовать свои навыки в Бухаре, и октябре 1921 года он получает от Совнаркома РСФСР полномочия представлять интересы Советской России в Бухарской народной социалистической республике. На деле это означало ведение переговоров с лидерами басмаческого движения и усилия по их объединению против эмира Бухары.

Пишут, что уже на месте Энвер-паша начинает разочаровываться в Советской власти, это же следует из воспоминаний Ахметзаки Валиди Тогана (на тот момент председателя центрального комитета Совета национального единства Туркестана), с которым он тайно встречался и который предостерегал его от конфронтации с Советами. Однако советом друга Энвер-паша не воспользовался, он действительно объединил разрозненные басмаческие движения, но не против эмира, а против Красной Армии. Первоначально его действия были успешны, он сумел занять Душанбе и всю восточную Бухару, но предательство со стороны представителей эмира, которые в самый неожиданный момент ударили ему в спину, заставило отступить к Бальджуну, находящемуся на территории современного Таджикистана.

Смерть настигла опального генерала здесь же, в Бальджуне, 4 августа 1922 года во время очередной атаки кавалеристского полка под руководством Апока Мелкумяна, который имел личные счеты с Энвер-пашой за приказ о переселении армян в 1915 году, отданный Талат-пашой с его подачи. (Это событие до сих пор остается одним из самых спорных моментов во взаимоотношениях современной Турции не только с современной Арменией, но и с западным миром). За ликвидацию Энвер-паши Мелкумян был награжден орденом Красной Звезды.

4 августа 1996 года, ровно через 74 года после смерти, прах Энвер-паши был перевезен в Стамбул и перезахоронен с соблюдением всех воинских почестей рядом с могилой Талат-паши в мемориальном комплексе Монумент Свободы в районе Шишли.

4 августа 1996 года прах Энвер-паши был перевезен в Стамбул и перезахоронен с соблюдением всех воинских почестей. Фото whatbeautifullight.com

Так завершился земной путь одного из самых неординарных и противоречивых государственных деятелей Османской империи. Энвер-паша не вел дневников, однако после него остался довольно объемный архив, состоящий из фотографий (паша серьезно увлекался фотоискусством) и очень подробных писем, адресованных супруге Наджийе Султан, которая была первой и единственной его любовью. Эти письма, содержащие, помимо лирических нежностей, подробные описания военных действий и событий, которые происходили с пашой, являются важнейшим источником по истории Османской империи и Республиканской Турции начала XX века. Весь архив хранится у видного турецкого историка Мурата Бардакчи, который периодически публикует материалы из него, показывая события того времени так, как их видели непосредственные участники.

