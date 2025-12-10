Минпромторг: продление сроков по Ту‑204 пройдет без дополнительных затрат

Причина пересмотра сроков — необходимость проведения дополнительных работ по полному импортозамещению ряда компонентов

Фото: Максим Платонов

Минпромторг России подтвердил, что продление сроков восстановления летной годности двух самолетов Ту‑204, производимых на Казанском вертолетном заводе, не повлечет дополнительных расходов из бюджета. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства в комментарии ТАСС.

Согласно документу, сроки поставки двух оставшихся Ту‑204 эксплуатантам перенесены на 2026—2027 годы, при этом дополнительное финансирование не выделяется.

Причина пересмотра сроков — необходимость проведения дополнительных работ по полному импортозамещению ряда компонентов. Процесс требует более тщательной проработки, чтобы обеспечить соответствие самолетов современным требованиям безопасности и эксплуатации в условиях санкционных ограничений.

Напомним, Казанский авиационный завод сможет начать выпускать пассажирские самолеты Ту-214 для коммерческих авиакомпаний с 2027 года. В настоящее время предприятие загружено заказами на поставку самолетов для специального летного отряда «Россия».



Рената Валеева