Минпромторг: продление сроков по Ту‑204 пройдет без дополнительных затрат
Причина пересмотра сроков — необходимость проведения дополнительных работ по полному импортозамещению ряда компонентов
Минпромторг России подтвердил, что продление сроков восстановления летной годности двух самолетов Ту‑204, производимых на Казанском вертолетном заводе, не повлечет дополнительных расходов из бюджета. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства в комментарии ТАСС.
Согласно документу, сроки поставки двух оставшихся Ту‑204 эксплуатантам перенесены на 2026—2027 годы, при этом дополнительное финансирование не выделяется.
Причина пересмотра сроков — необходимость проведения дополнительных работ по полному импортозамещению ряда компонентов. Процесс требует более тщательной проработки, чтобы обеспечить соответствие самолетов современным требованиям безопасности и эксплуатации в условиях санкционных ограничений.
Напомним, Казанский авиационный завод сможет начать выпускать пассажирские самолеты Ту-214 для коммерческих авиакомпаний с 2027 года. В настоящее время предприятие загружено заказами на поставку самолетов для специального летного отряда «Россия».
