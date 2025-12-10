ОАЭ экстрадировали в Россию сооснователя пирамиды «Финико»

Сегодня Эдвард Сабиров передан представителям НЦБ Интерпола МВД России для этапирования в Москву

Фото: Динар Фатыхов

Объединенные Арабские Эмираты выдали России сооснователя финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Эдвард Сабиров обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, а также в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 и 210 УК РФ). По данным следствия, в 2018—2021 годах он стал сооснователем интернет‑проекта «Финико», действовавшего по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали инвесторам прибыль от вложений в ценные бумаги и криптовалюты, однако реальных инвестиций не осуществляли.

В результате преступной деятельности пострадало более 7 700 человек, общий ущерб превысил 1 млрд рублей. Сабиров скрылся от правосудия и в декабре 2021 года был объявлен в международный розыск. Сегодня он передан представителям НЦБ Интерпола МВД России для этапирования в Москву.



Генпрокуратура РФ добивалась его экстрадиции с 2022 года.

Рената Валеева