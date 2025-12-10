На Солнце произошло четыре вспышки: первая длилась 20 минут

В течение дня ученые зафиксировали еще три вспышки того же класса М

Фото: Реальное время

Сегодня, 10 декабря, на Солнце зафиксировали серию из четырех вспышек класса М — предпоследнего по мощности в общепринятой классификации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ).

Первая вспышка, классифицированная как M1.5, произошла в 02:27 мск. Она была зарегистрирована в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 4296 (координаты S18W46) и продолжалась 20 минут. В течение дня ученые зафиксировали еще три вспышки того же класса М.

Все события произошли в крупнейшем в 2025 году комплексе солнечных пятен, объединяющем области 4294, 4296 и 4298. По наблюдениям специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в ближайшие два‑три дня этот комплекс выйдет в область, откуда возможны прямые удары по межзвездному объекту 3I/ATLAS.



Напомним, на небосклоне формируется «солнечный парад планет», в рамках которого три ближайшие к Солнцу планеты — Меркурий, Венера и Марс — сходятся в его окрестностях. Подобное схождение наблюдается впервые с осени 2019 года. Кульминация события ожидается к середине декабря и в начале января. К 19 декабря Венера и Марс сблизятся с Солнцем уже на 5—6 градусов. В канун Нового года их будет разделять всего 2—3 градуса, а к кануну Рождества (6 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя конфигурацию, напоминающую «Вифлеемскую звезду».

Рената Валеева