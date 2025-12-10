За сутки в Татарстане произошло 15 пожаров

Накануне в казанской гимназии №14 произошло короткое замыкание

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за сутки сотрудники пожарной службы реагировали на 15 пожаров, из которых девять произошли в жилом секторе. Об этом сообщают в ГУ МЧС РФ по РТ.

Значительную часть рабочего времени спасатели потратили на выезды по ложным вызовам — таких случаев зарегистрировано 17. Помимо этого, четырежды сотрудники экстренных служб взаимодействовали с другими оперативными подразделениями для координации совместных действий. Также четыре вызова были связаны с ликвидацией последствий ДТП. При этом на водных объектах за указанный период происшествий не зафиксировано.

Напомним, что накануне в казанской гимназии №14 произошло короткое замыкание. Очаг возгорания площадью 2 кв. м был обнаружен на потолке.

Наталья Жирнова