В Англии нашли древнейший в Европе костер — ему 400 тысяч лет

22:00, 10.12.2025

Возраст предыдущей самой древней находки подобного рода составлял лишь 50 тысяч лет

Фото: взято с сайта britishmuseum.org

В английском графстве Суффолк ученые обнаружили следы костра, который был разожжен первыми обитателями Европы около 400 тысяч лет назад. Это самые древние свидетельства использования огня в Европе, известные на сегодняшний день. Для сравнения: возраст предыдущей самой древней находки подобного рода составлял лишь 50 тысяч лет, сообщает пресс‑служба Британского музея.

Открытие было сделано в ходе раскопок в глиняном карьере близ деревни Барнэм. В период ледниковой эры этот регион находился неподалеку от кромки ледовой шапки, чьи периодические наступления и отступления сформировали сеть каналов и осадочных отложений. Изучая прослойки на дне одного из таких каналов, ученые нашли множество артефактов человеческого происхождения: обломки орудий труда и фрагменты пирита — серосодержащей горной породы.

Пирит почти не встречается в этом регионе Великобритании, но до сих пор используется некоторыми австралийскими аборигенами в качестве кресала для огнива. Это навело исследователей на мысль поискать следы костров. С помощью ИК‑спектроскопов и анализа физических свойств темных отложений грунта ученые установили: часть стоянки неоднократно нагревалась до температуры 400—600 градусов в течение четырех и более часов. В почве также обнаружили характерный набор органических соединений, образующихся при горении растений.

скриншот с сайта britishmuseum.org

По мнению профессора Национального исторического музея (Великобритания) Криса Стингера, огонь, вероятно, разжигали ранние неандертальцы. На это указывают особенности морфологии окаменелостей, найденных в графстве Кент и в испанской пещере Атапуэрка. Более того, из останков местных неандертальцев ученым удалось выделить древнюю ДНК.

Рената Валеева

