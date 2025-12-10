В Англии нашли древнейший в Европе костер — ему 400 тысяч лет

Возраст предыдущей самой древней находки подобного рода составлял лишь 50 тысяч лет

В английском графстве Суффолк ученые обнаружили следы костра, который был разожжен первыми обитателями Европы около 400 тысяч лет назад. Это самые древние свидетельства использования огня в Европе, известные на сегодняшний день. Для сравнения: возраст предыдущей самой древней находки подобного рода составлял лишь 50 тысяч лет, сообщает пресс‑служба Британского музея.

Открытие было сделано в ходе раскопок в глиняном карьере близ деревни Барнэм. В период ледниковой эры этот регион находился неподалеку от кромки ледовой шапки, чьи периодические наступления и отступления сформировали сеть каналов и осадочных отложений. Изучая прослойки на дне одного из таких каналов, ученые нашли множество артефактов человеческого происхождения: обломки орудий труда и фрагменты пирита — серосодержащей горной породы.

Пирит почти не встречается в этом регионе Великобритании, но до сих пор используется некоторыми австралийскими аборигенами в качестве кресала для огнива. Это навело исследователей на мысль поискать следы костров. С помощью ИК‑спектроскопов и анализа физических свойств темных отложений грунта ученые установили: часть стоянки неоднократно нагревалась до температуры 400—600 градусов в течение четырех и более часов. В почве также обнаружили характерный набор органических соединений, образующихся при горении растений.

По мнению профессора Национального исторического музея (Великобритания) Криса Стингера, огонь, вероятно, разжигали ранние неандертальцы. На это указывают особенности морфологии окаменелостей, найденных в графстве Кент и в испанской пещере Атапуэрка. Более того, из останков местных неандертальцев ученым удалось выделить древнюю ДНК.



Рената Валеева