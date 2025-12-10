Финляндия может создать ОЭЗ у границы с Россией

Предполагаются два направления развития зоны: снижение налоговой нагрузки для компаний и стимулирование туристической отрасли

Премьер‑министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность создания особой экономической зоны (ОЭЗ) в приграничном с Россией регионе. Об этом он сообщил в интервью национальной телерадиокомпании Yle.

Потенциальная ОЭЗ может быть размещена в районе города Иматра на юго‑востоке страны. Предполагаются два ключевых направления развития зоны: снижение налоговой нагрузки для компаний и стимулирование туристической отрасли. При этом Орпо подчеркнул, что окончательное решение о создании ОЭЗ пока не принято и остается в компетенции правительства Финляндии.

В контексте приграничной политики премьер‑министр также затронул вопрос открытия границы с Россией. 27 октября он допустил такую возможность в перспективе, однако отметил, что для этого необходимо восстановить прежний порядок работы пограничных служб — когда обе стороны обеспечивали пропуск только лиц с надлежащими документами. На текущий момент, по словам Орпо, необходимые условия для этого отсутствуют.

18 сентября специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности Сергей Иванов заявил ТАСС, что разрыв экономических и гуманитарных связей с Россией прежде всего негативно сказался на жителях юго‑восточных регионов Финляндии.

Рената Валеева