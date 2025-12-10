Татарстан не попал в список регионов с самой большой зарплатой грузчиков

Самые высокие выплаты предлагают в Камчатском крае, Москве и Магаданской области

По данным исследования hh.ru, которые приводит телеграм-канал New Retail, профессия грузчика остается в топе востребованных: за 11 месяцев года работодатели разместили свыше 104,8 тыс. вакансий. Наибольший спрос — в Московской области (15,6 тыс. вакансий), Москве и Санкт‑Петербурге.

При этом работодатели уже не ограничиваются требованиями к физической выносливости. В числе востребованных навыков — командная работа, складская логистика, работа с системами учета, товарными документами и оборудованием. От грузчиков все чаще ждут умения обращаться с ПК и терминалами сбора данных. Медиана предлагаемой зарплаты по России за этот период составила 59,9 тыс. рублей — на 10% выше, чем год назад. Самые высокие зарплаты предлагают в Камчатском крае (80 тыс. рублей), Москве (79,7 тыс. рублей) и Магаданской области (77,3 тыс. рублей).

Примечательно, что Татарстана в списке регионов с самой большой зарплатой грузчиков нет. Однако в республике зарплаты робототехников выросли более чем на треть — на 37%.

Наталья Жирнова