Татарстан не попал в список регионов с самой большой зарплатой грузчиков
Самые высокие выплаты предлагают в Камчатском крае, Москве и Магаданской области
По данным исследования hh.ru, которые приводит телеграм-канал New Retail, профессия грузчика остается в топе востребованных: за 11 месяцев года работодатели разместили свыше 104,8 тыс. вакансий. Наибольший спрос — в Московской области (15,6 тыс. вакансий), Москве и Санкт‑Петербурге.
При этом работодатели уже не ограничиваются требованиями к физической выносливости. В числе востребованных навыков — командная работа, складская логистика, работа с системами учета, товарными документами и оборудованием. От грузчиков все чаще ждут умения обращаться с ПК и терминалами сбора данных. Медиана предлагаемой зарплаты по России за этот период составила 59,9 тыс. рублей — на 10% выше, чем год назад. Самые высокие зарплаты предлагают в Камчатском крае (80 тыс. рублей), Москве (79,7 тыс. рублей) и Магаданской области (77,3 тыс. рублей).
Примечательно, что Татарстана в списке регионов с самой большой зарплатой грузчиков нет. Однако в республике зарплаты робототехников выросли более чем на треть — на 37%.
