В Татарстане выбрали 49 победителей зимнего фестиваля соседских инициатив

Наиболее активными оказались жители Казани, а также Нижнекамского, Альметьевского, Азнакаевского, Новошешминского, Заинского и Арского районов

В Татарстане подвели итоги зимнего сезона фестиваля соседских инициатив «Курше». В рамках конкурса было подано 1 448 заявок из разных районов республики. Наиболее активными оказались жители Казани, а также Нижнекамского, Альметьевского, Азнакаевского, Новошешминского, Заинского и Арского районов.

По результатам экспертной оценки определены 49 победителей из 30 районов республики. Победители получат финансовую поддержку на реализацию своих зимних проектов.

Среди инициатив — проект «Волжская тропа». Он предполагает создание пешеходных маршрутов вдоль правого берега Волги общей протяженностью 350 км. В зимний сезон запланированы мероприятия: уже в декабре состоится поход, а в январе и феврале пройдут еще три спортивных и семейных события.

В Набережных Челнах Дмитрий Колесников с проектом «Огоньки: забавы, зарница» выиграл грант в размере 366 тыс. рублей. Его программа включает три мероприятия:

новогоднее открытие городка во дворе;

фестиваль зимних забав с участием артистов уличного театра;

патриотическое мероприятие, посвященное памяти Героя Советского Союза Никиты Фадеевича Кайманова и Дню защитника Отечества (22 февраля).

Первое событие — семейный фестиваль на катке — запланировано уже на 10 января.



Фестиваль «Курше» продолжает традиции программы «Наш двор», запущенной летом 2025 года по инициативе раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Рената Валеева