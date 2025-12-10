ЮНЕСКО признало всю итальянскую кухню культурным наследием
Статус наследия дает Италии инструмент для дальнейшего совершенствования продуктов и их защиты от фальсификации
Сегодня, 10 декабря, на заседании в Нью‑Дели традиционная итальянская кухня была официально включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение стало итогом процесса, инициированного Италией в 2023 году, пишет Reuters.
Впервые в практике ЮНЕСКО в список наследия внесена не отдельная кулинарная практика или конкретное блюдо, а целостная национальная кулинарная традиция. Такое признание подчеркивает уникальность итальянской кухни как культурного феномена, объединяющего многовековые обычаи, региональные особенности и подходы к приготовлению пищи.
Премьер‑министр Италии Джорджа Мелони, комментируя решение ЮНЕСКО, отметила гордость граждан страны за это достижение. По ее словам, статус наследия дает Италии инструмент для дальнейшего совершенствования продуктов и их защиты от фальсификации и недобросовестной конкуренции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».