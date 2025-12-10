ЮНЕСКО признало всю итальянскую кухню культурным наследием

Статус наследия дает Италии инструмент для дальнейшего совершенствования продуктов и их защиты от фальсификации

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 10 декабря, на заседании в Нью‑Дели традиционная итальянская кухня была официально включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это решение стало итогом процесса, инициированного Италией в 2023 году, пишет Reuters.

Впервые в практике ЮНЕСКО в список наследия внесена не отдельная кулинарная практика или конкретное блюдо, а целостная национальная кулинарная традиция. Такое признание подчеркивает уникальность итальянской кухни как культурного феномена, объединяющего многовековые обычаи, региональные особенности и подходы к приготовлению пищи.

Реальное время / realnoevremya.ru

Премьер‑министр Италии Джорджа Мелони, комментируя решение ЮНЕСКО, отметила гордость граждан страны за это достижение. По ее словам, статус наследия дает Италии инструмент для дальнейшего совершенствования продуктов и их защиты от фальсификации и недобросовестной конкуренции.

Рената Валеева