Борьба с «разливайками» снизила число пьяных преступлений на 23% в Нижегородской области

Число нарушений «закона о тишине» сократилось на 3,2%

Фото: Динар Фатыхов

В Нижегородской области продолжают пресекать деятельность «разливаек» — точек нелегальной или полулегальной продажи алкоголя. О промежуточных результатах и планах на будущее сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, сообщает ИА «Время Н».

Региональные власти, предприниматели и правоохранители скоординировали дальнейшие шаги по наведению порядка в сфере розничной торговли алкоголем. Ключевой принцип остается неизменным: «У «разливаек» есть только два пути — либо работать по закону, либо закрыться!».

Одним из первых значимых результатов стала реализация регионального закона, ограничившего ночную торговлю алкоголем в жилых домах. Благодаря этой мере в Нижнем Новгороде, Балахне, Кстове и Дзержинске закрылись десятки «разливаек». Эффект от принятых мер уже заметен в статистике:

количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 23%;

число нарушений «закона о тишине» сократилось на 3,2%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Люлин подчеркнул, что работа не останавливается: региональные власти планируют выйти с инициативами по изменению федерального законодательства. Цель — закрыть существующие правовые лазейки и наделить муниципалитеты дополнительными полномочиями. По мнению председателя Заксобрания, именно местная власть лучше всего осведомлена о проблемных точках и способна оперативно реагировать на нарушения.

В ближайших планах — разработка четких стандартов для всех типов предприятий общественного питания: ресторанов, баров, кафе и буфетов. Это позволит устранить размытость формулировок, которой нередко пользуются недобросовестные предприниматели.



Рената Валеева