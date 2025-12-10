Рустам Минниханов ознакомился с работой свободной экономической зоны ОАЭ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил морской терминал и свободную экономическую зону JAFZA (Jebel Ali Free Zone) в Дубае. Об этом сообщает его пресс-служба.

JAFZA — флагманская свободная зона компании DP World, расположенная на крайнем западе Дубая вблизи границы с Абу‑Даби. Это один из крупнейших деловых кластеров ОАЭ: на его территории базируется свыше 10,5 тысячи международных компаний. Зона играет ключевую роль в экономике страны — на нее приходится около 32% общего объема прямых иностранных инвестиций в ОАЭ.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках визита Минниханову продемонстрировали современные технологические решения, применяемые в логистической инфраструктуре. В частности, ему показали систему онлайн‑управления погрузочно‑разгрузочными операциями: специалисты могут контролировать выгрузку и погрузку контейнеров через специальное мобильное приложение в режиме реального времени.



Ранее, в рамках своего визита, Минниханов провел переговоры с председателем компании DP World Султаном Ахмедом Бин Сулайемом в ОАЭ. В ходе встречи он акцентировал внимание на стратегической задаче, обозначенной президентом России Владимиром Путиным, — диверсификации логистических маршрутов.

Рената Валеева