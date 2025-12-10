Рубио распорядился отказаться от шрифта Calibri в Госдепе из-за «аморальной политики равенства»

Переход на этот шрифт произошел в 2023 году по распоряжению госсекретаря Энтони Блинкена

Фото: Динар Фатыхов

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился отказаться от использования шрифта Calibri в официальных документах Государственного департамента и вернуться к Times New Roman. Об этом сообщила газета The New York Times.

Во вторник Рубио направил подчиненным служебную записку, в которой раскритиковал решение предыдущей администрации отказаться от Times New Roman. Госсекретарь назвал его «никчемной» попыткой проводить политику культурного многообразия и заявил, что возвращение к старому шрифту «вернет благовидность и профессионализм в письменные документы департамента». Calibri, по мнению Рубио, недостаточно официален для бланков министерства.

Два шрифта относятся к разным категориям наборных шрифтов: Times New Roman принадлежит к группе шрифтов с засечками, а Calibri — без засечек. Именно поэтому последний выглядит проще и воспринимается как менее официальный.

Переход на Calibri произошел в 2023 году по распоряжению госсекретаря Энтони Блинкена. Тогда решение обосновали рекомендациями отдела по политике разнообразия и инклюзивности: более простой шрифт должен был облегчить чтение документов людям с дислексией или проблемами со зрением. Одновременно был увеличен и кегль шрифта.

В своей записке Рубио заявил, что переход на Calibri не повысил удобочитаемость документов, а лишь «привел к деградации официальной переписки в департаменте». Госсекретарь резко охарактеризовал решение предшественника как «самый противозаконный, аморальный, радикальный и расточительный пример политики разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности».



Times New Roman используется в Госдепе с 2004 года — тогда он сменил шрифт Courier New, который долгое время был стандартом для официальных документов.

Рената Валеева