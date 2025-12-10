Новости общества

Путин внес на ратификацию соглашение об основах отношений России и Мали

19:27, 10.12.2025

Соглашение было подписано в Москве 23 июня

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму на ратификацию соглашение об основах отношений между Россией и Республикой Мали. Документ размещен в электронной базе ГД.

Соглашение было подписано в Москве 23 июня 2025 года. В проекте федерального закона содержится прямое указание: «Ратифицировать Соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали, подписанное в городе Москве 23 июня 2025 года».

В тексте соглашения зафиксированы ключевые принципы взаимодействия двух стран. Стороны намерены развивать отношения на основе:

  • уважения и соблюдения национальных интересов друг друга;
  • следования общепризнанным принципам и нормам международного права;
  • соответствия целям и принципам Устава ООН.

Кроме того, документ предусматривает механизм регулярного диалога между государствами. Стороны будут проводить обмен мнениями на различных уровнях по вопросам как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.

Рената Валеева

