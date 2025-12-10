Путин внес на ратификацию соглашение об основах отношений России и Мали
Соглашение было подписано в Москве 23 июня
Президент России Владимир Путин направил в Госдуму на ратификацию соглашение об основах отношений между Россией и Республикой Мали. Документ размещен в электронной базе ГД.
Соглашение было подписано в Москве 23 июня 2025 года. В проекте федерального закона содержится прямое указание: «Ратифицировать Соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали, подписанное в городе Москве 23 июня 2025 года».
В тексте соглашения зафиксированы ключевые принципы взаимодействия двух стран. Стороны намерены развивать отношения на основе:
- уважения и соблюдения национальных интересов друг друга;
- следования общепризнанным принципам и нормам международного права;
- соответствия целям и принципам Устава ООН.
Кроме того, документ предусматривает механизм регулярного диалога между государствами. Стороны будут проводить обмен мнениями на различных уровнях по вопросам как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.
