Путин внес на ратификацию соглашение об основах отношений России и Мали

Соглашение было подписано в Москве 23 июня

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму на ратификацию соглашение об основах отношений между Россией и Республикой Мали. Документ размещен в электронной базе ГД.

Соглашение было подписано в Москве 23 июня 2025 года. В проекте федерального закона содержится прямое указание: «Ратифицировать Соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали, подписанное в городе Москве 23 июня 2025 года».

В тексте соглашения зафиксированы ключевые принципы взаимодействия двух стран. Стороны намерены развивать отношения на основе:

уважения и соблюдения национальных интересов друг друга;

следования общепризнанным принципам и нормам международного права;

соответствия целям и принципам Устава ООН.

Кроме того, документ предусматривает механизм регулярного диалога между государствами. Стороны будут проводить обмен мнениями на различных уровнях по вопросам как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.



Рената Валеева