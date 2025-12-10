От 100 до 230 тысяч: названы сферы с самыми высокими медианными зарплатами

Наивысшая медианная зарплата предлагается в сфере топ‑менеджмента — 148 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

В России назвали сферы и регионы с самыми высокими медианными и средними зарплатными предложениями. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на hh.ru.

Медианная зарплата означает, что половина вакансий в этой сфере оплачивается ниже указанного уровня, а половина — выше.

Наивысшая медианная зарплата предлагается в сфере топ‑менеджмента — 148 тыс. рублей. На втором месте — направления стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тыс. рублей), на третьем — транспорт, логистика и перевозки (120,7 тыс. рублей).

Региональный рейтинг по уровню медианной зарплаты возглавляет Магаданская область (119,3 тыс. рублей). В топ‑5 также входят:

Ямало‑Ненецкий автономный округ (118,6 тыс. рублей);

Москва (106,7 тыс. рублей);

Республика Саха (103,6 тыс. рублей);

Амурская область (100 тыс. рублей).

Согласно исследованию сервиса «Авито Работа», по итогам октября 2025 года самая высокая средняя зарплата предлагается в сфере производства электро‑ и оптического оборудования — 231 272 рубля в месяц. Это на 51 % выше, чем в 2024 году. Рост обусловлен увеличением выпуска электроники, модернизацией предприятий и высоким спросом на квалифицированных рабочих. Особенно востребованы аппаратчики (рост вакансий на 138 %, средняя зарплата — 110 581 рубль) и изолировщики (рост на 55 %, средняя зарплата — 107 190 рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На второй строчке рейтинга — строительство промышленных и инфраструктурных объектов со средней зарплатой 128 164 рубля (+7 % к прошлому периоду). Рост связан с увеличением объемов промышленной застройки и модернизацией инженерных систем.

Третье место занимает строительство жилых и коммерческих объектов (120 417 рублей в месяц, +5 %). Повышение зарплат здесь объясняется устойчивым спросом на квалифицированных специалистов и высокими требованиями к качеству работ.

Четвертую позицию занимает тяжелое машиностроение (114 388 рублей в месяц, +13 %), а пятую — техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования (109 101 рубль в месяц, +27 %).

Рената Валеева