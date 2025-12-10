Новости общества

Завтра в Татарстане снова прогнозируют метель

20:16, 10.12.2025

Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий

Фото: Артем Дергунов

Согласно данным метеорологов, 11 декабря на территории республики, включая Казань, ожидается неблагоприятная погода.

В этот день прогнозируются:

  • сильный ветер южного и юго‑западного направления с порывами до 15 м/с;
  • метель, сопровождающаяся ухудшением видимости до 1-2 км;
  • гололедица на дорогах.

Накануне, спасатели обратились к водителям с рядом рекомендаций. Прежде всего, необходимо проверить техническое состояние автомобиля перед поездкой, запастись достаточным количеством топлива, а также теплыми вещами и продуктами.

Напомним, непривычно теплое начало декабря в Татарстане сменилось резким похолоданием. Но морозы пришли не насовсем. О том, почему погода в этом году столь неустойчива и когда улицы украсит долгожданный снег, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева

Общество Татарстан

