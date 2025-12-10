Завтра в Татарстане снова прогнозируют метель
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий
Гидрометцентр Татарстана выпустил предупреждение об ухудшении погодных условий.
Согласно данным метеорологов, 11 декабря на территории республики, включая Казань, ожидается неблагоприятная погода.
В этот день прогнозируются:
- сильный ветер южного и юго‑западного направления с порывами до 15 м/с;
- метель, сопровождающаяся ухудшением видимости до 1-2 км;
- гололедица на дорогах.
Накануне, спасатели обратились к водителям с рядом рекомендаций. Прежде всего, необходимо проверить техническое состояние автомобиля перед поездкой, запастись достаточным количеством топлива, а также теплыми вещами и продуктами.
Напомним, непривычно теплое начало декабря в Татарстане сменилось резким похолоданием. Но морозы пришли не насовсем. О том, почему погода в этом году столь неустойчива и когда улицы украсит долгожданный снег, — в материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».