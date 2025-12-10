Олимпийский мишка‑1980 вернется: он станет талисманом сборной России

В настоящий момент изображение мишки проходит процедуру регистрации в качестве товарного знака

Фото: иллюстрация из книги Ивана Корнеева «Олимпийский Мишка»

Олимпийский мишка, ставший символом Игр 1980 года в Москве, вернется в качестве официального талисмана сборной России. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в ходе Олимпийского собрания, передает ТАСС.

По словам чиновника, разработан единый талисман олимпийской команды России, за основу которого взят один из самых узнаваемых спортивных маскотов в отечественной истории. В настоящий момент изображение мишки проходит процедуру регистрации в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Юрий Лизунов / Иллюстрация из книги Ивана Корнеева «Олимпийский Мишка»

— Выглядит прекрасно и заменит синего медведя — неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли, — отметил Михаил Дегтярев.

До сих пор видео с церемонии закрытия, когда Мишка улетает в небо, невозможно смотреть без слез умиления. Но за этим трогательным моментом стояло много политического, идеологического, культурного и общественного напряжения. О том, как Мишка стал символом утопии, и его дальнейшей судьбе написал историк Иван Корнеев в книге «Олимпийский Мишка».

Рената Валеева