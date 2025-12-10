В Казани избавились почти от 300 свалок за год

Среди крупнейших — скопления мусора на улицах Подлужной и Химической, за мечетью «Салях», в СНТ «Родник» и на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева

В 2025 году Казань улучшила свою экологическую обстановку: городские службы устранили 269 несанкционированных свалок. Среди крупнейших — скопления мусора на улицах Подлужной и Химической, за мечетью «Салях», в СНТ «Родник» и на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева, сообщает мэрия города.



Наибольший объем работ выполнен в Вахитовском и Приволжском районах — 80 свалок. На улице Подлужной, под мостом «Миллениум», вывезли 1,3 тыс. кубометров мусора, а затем восстановили зеленую зону: засеяли 4,8 тыс. кв. м газона и высадили 185 деревьев.

В Советском районе ликвидировали 68 свалок, в том числе крупные очаги за мечетью «Салях» и в Вишневке. В Кировском и Московском районах убрали 17 свалок, вывезя почти 2 тыс. тонн строительного мусора и более 3,8 тыс. кубометров ТБО. Для профилактики повторных нарушений установили фотоловушки и перекопали подъездные пути.

В Авиастроительном и Ново‑Савиновском районах из 119 выявленных свалок 104 уже ликвидированы. Часть работ провели при участии близлежащих организаций. Всего вывезли свыше 21,5 тыс. кубометров мусора. Администрация города сообщает, что для предотвращения новых свалок вдоль бывших очагов захламления высадили около 1000 деревьев, создав живую изгородь, перекрывающую доступ нелегальным перевозчикам отходов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане прошли первые испытания завода по производству МСЗ, и публиковало видео.

Наталья Жирнова