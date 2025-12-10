Президент России вручил государственные награды представителям Татарстана
Глава Высокогорского района РТ Равиль Хисамутдинов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин подписал ряд указов о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий, среди удостоенных — представители Татарстана. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Признания удостоились и представители отечественного музыкального искусства: звезда мировой оперы, народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков получил почетное звание «Народный артист России». Награда присуждена за большие заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную работу.
Среди других отмеченных:
- Александр Шатунов, глава Верхнеакташского сельского поселения Альметьевского района, удостоен звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ»;
- Эдуард Данилов, директор управления содержания и развития дорожно‑транспортного комплекса при Минтрансе РТ, получил звание «Заслуженный строитель РФ».
2 декабря президент подписал указ о награждении благодарностью ряда работников Татарстана за профессиональные достижения и вклад в развитие региона. Среди награжденных — сотрудники железнодорожной станции Юдино, исполкома Казани, аппарата Кабмина Татарстана, Госжилфонда при раисе Татарстана и Государственного Большого концертного зала им. Салиха Сайдашева.
