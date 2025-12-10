Путин освободил от должности замсекретаря Совбеза России Олега Храмова
Этот пост займет Максим Кутомкин
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава руководства Совбеза страны. От должности заместителя секретаря совета освобожден Олег Храмов.
На освободившийся пост назначен Максим Кутомкин. Соответствующие распоряжения главы государства уже вступили в силу.
Ранее Кабмин Татарстана освободил от должности зампреда Госкомитета РТ по архивному делу.
