Путин освободил от должности замсекретаря Совбеза России Олега Храмова

14:49, 10.12.2025

Этот пост займет Максим Кутомкин

Фото: скриншот с сайта Совета безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава руководства Совбеза страны. От должности заместителя секретаря совета освобожден Олег Храмов.

скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

На освободившийся пост назначен Максим Кутомкин. Соответствующие распоряжения главы государства уже вступили в силу.

скриншот с сайта publication.pravo.gov.ru

Ранее Кабмин Татарстана освободил от должности зампреда Госкомитета РТ по архивному делу.

Наталья Жирнова

