Министр экономики Ги Пармелен вновь стал президентом Швейцарии

Он уже занимал этот пост в 2021 году

Фото: Рената Валеева

Министр экономики Ги Пармелен избран президентом Швейцарии на 2026 год. Решение принято Федеральным собранием: за его кандидатуру проголосовали 203 депутата из 228 подавших бюллетени.

Пармелен уже занимал президентский пост в 2021 году, тогда он получил 188 голосов. Нынешний результат — один из самых высоких за последние годы. Для сравнения: действующего на момент публикации президента Карин Келлер‑Зуттер поддержали 168 из 203 представителей, а Виолу Амхерд, избранную на 2024 год, — 158 из 204 голосующих.

66‑летний Ги Пармелен родом из франкофонного кантона Во. По профессии — винодел. После руководства министерством обороны с 2019 года возглавляет министерство экономики, образования и исследований.

На дипломатическом поприще Пармелен добился заметных успехов. В частности, ему удалось снизить американские пошлины, введенные в отношении Швейцарии, с 39% до 15%. Кроме того, во время своего первого президентского срока в 2021 году он принимал в Женеве высокопоставленных лидеров: президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

В Швейцарии президент избирается ежегодно из числа семи членов Федерального совета (правительства). Должность носит в значительной степени церемониальный характер: ключевые решения принимаются коллегиально всем составом Федерального совета. Тем не менее президент выполняет важные представительские функции и председательствует на заседаниях правительства.

Традиция ежегодной ротации президентского поста существует в Швейцарии с 1848 года. За всю историю конфедерации ни один политик не занимал пост президента более четырех раз; рекордсменом остается Йозеф Эшер, избиравшийся в 1932, 1935, 1938 и 1941 годах.

Рената Валеева