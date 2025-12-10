Польша готова передать Украине истребители МиГ‑29 с истекшим сроком службы

Украина передаст Польше технологии беспилотных систем

Фото: Реальное время

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк‑Камыш заявил о готовности передать Украине истребители МиГ‑29. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети Х.

— В связи с ограниченным сроком службы самолеты МиГ‑29 больше не будут находиться на вооружении ВВС Польши. Мы ведем переговоры с украинской стороной о передаче МиГ‑29, — сказал он.

Косиняк‑Камыш также сообщил, что параллельно обсуждается передача Украиной Польше технологий беспилотных систем.

— Эта солидарность должна быть взаимной, — подчеркнул он.

В польском Генштабе пояснили, что цель таких договоренностей заключается не только в компенсации Польше утраченной техники, но и в приобретении и совместном развитии новых оборонных и промышленных компетенций.

Польша с начала конфликта предоставляла значительную помощь Украине: в 2022—2024 годах Варшава направила на поддержку Киева более 100 млрд злотых (около $30 млрд), говорится в сообщении.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине, называя такие действия «игрой с огнем» и риском для урегулирования конфликта.



Рената Валеева