Польша готова передать Украине истребители МиГ‑29 с истекшим сроком службы
Украина передаст Польше технологии беспилотных систем
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк‑Камыш заявил о готовности передать Украине истребители МиГ‑29. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсети Х.
— В связи с ограниченным сроком службы самолеты МиГ‑29 больше не будут находиться на вооружении ВВС Польши. Мы ведем переговоры с украинской стороной о передаче МиГ‑29, — сказал он.
Косиняк‑Камыш также сообщил, что параллельно обсуждается передача Украиной Польше технологий беспилотных систем.
— Эта солидарность должна быть взаимной, — подчеркнул он.
В польском Генштабе пояснили, что цель таких договоренностей заключается не только в компенсации Польше утраченной техники, но и в приобретении и совместном развитии новых оборонных и промышленных компетенций.
Польша с начала конфликта предоставляла значительную помощь Украине: в 2022—2024 годах Варшава направила на поддержку Киева более 100 млрд злотых (около $30 млрд), говорится в сообщении.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине, называя такие действия «игрой с огнем» и риском для урегулирования конфликта.
Справка
МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — «точка опоры») — это советский и российский истребитель четвертого поколения, разработанный в Опытном конструкторском бюро им. Микояна в 1970-х годах. Самолет предназначен для нанесения ударов по наземным объектам.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».