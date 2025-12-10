За январь — октябрь число вакансий в России увеличилось на 5%, откликов соискателей — на 7%

Авито Работа на Всероссийском кадровом форуме провела сессию «Рабочий — класс!»

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Авито Работа провела на Всероссийском кадровом форуме сессию «Рабочий — класс!», посвященную росту конкуренции за квалифицированные кадры и укреплению имиджа рабочих профессий. Модератором выступил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов, который представил результаты исследования Авито Работы и ВНИИ труда, основанного на административных данных о занятости. По его словам, увеличиваются кадровые перетоки: наиболее востребованные категории — «квалифицированные рабочие» и «машинисты и сборщики» — приток за год вырос на 33%, а приходящие специалисты заметно моложе тех, кто давно работает в профессии.

В целом по итогам января — октября 2025 года число вакансий в России увеличилось на 5%, отклики соискателей — на 7%. Средняя предлагаемая заработная плата достигла 77 496 рублей в месяц. Также, согласно исследованию, 76% россиян продолжают отслеживать вакансии даже после трудоустройства.

— Рынок труда меняется стремительно. Численность рабочей силы в стране не растет, а потребность в квалифицированных кадрах увеличивается. Исследование показывает, что профессиональные перетоки становятся одним из ключевых способов восполнять наиболее востребованные группы профессий. Люди все чаще готовы менять сферу, осваивать новые направления и приходить в производство, где сегодня открывается множество возможностей для роста, — отметил Роман Губанов.

предоставлено пресс-службой Авито

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Михаил Блюм заявил: «Мы видим четкий сигнал — переход между профессиями становится нормой. Рынок труда — живой и гибкий механизм, и сотрудники все чаще рассматривают возможность смены рода деятельности. Конкурсы «Лучший по профессии» играют ключевую роль — они показывают реальные истории успеха, повышают престиж рабочих специальностей и формируют понимание, что квалифицированный труд — путь к достойной карьере».

Алексей Тихомиров, председатель Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, отметил, что в условиях технологических изменений работникам все чаще приходится осваивать новые направления.

— Уверенность в кадровом переходе обеспечивает сочетание двух факторов: качественное обучение и поддержка профессионального сообщества. Профсоюзы помогают людям адаптироваться, осваивать новые компетенции и чувствовать, что они не проходят этот путь в одиночку, — отметил он.